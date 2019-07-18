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Obezite kanser riskinde sigarayı solladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

İngiltere’de, obezitenin kansere yakalanma riskini sigaradan daha fazla artırmasına yönelik araştırmayı yorumlayan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Obezite kanser riskinde sigarayı solladı

İngiltere’de, obezitenin kansere yakalanma riskini sigaradan daha fazla artırmasına yönelik araştırmayı yorumlayan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin çağın en tehlikeli hastalıklarından biri olduğunun artık tüm dünya tarafından bilindiğini belirterek, "Obezite rakamlarının artması ile görüldü ki, obezite sigaradan bile tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor" dedi.
İngiltere’de yapılan bir araştırma, obezitenin belli kanser türlerine yakalanma riskini sigaradan daha fazla artırdığını ortaya koydu. İngiliz Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK-CRUK) tarafından yapılan araştırmada; bağırsak, böbrek, rahim ve karaciğer kanserleri vakaları incelendi. Sonuçlara göre, aşırı kiloya sahip kişilerin sigara içenlere oranla daha sık bu kanser türlerine yakalandığı tespit edildi.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin çağın en tehlikeli hastalıklarından biri olduğunun artık tüm dünya tarafından bilindiğini söyledi. Ergenç, "Uzun yıllardır kanser araştırmalarında hep sigaranın etkisi ön plandaydı. Sigara, elbette ki insan vücuduna verdiği zararlar açısından kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığın başlıca nedenidir; ancak son yıllarda obezite rakamlarının artması ile görüldü ki, obezite sigaradan bile tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle obezite, ciddiye alınması ve erken devrede tedaviye başlanması gereken bir hastalıktır" dedi.
Obezite ile mücadelenin çocuk yaşlarda başlamasının önemini vurgulayan Dr. Ergenç, sağlıklı beslenmede bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının özellikle çocuk yaşlarda olmak üzere tüm yaş gruplarında ayrı ayrı ele alınmasının çok önemli olduğunu belirtti.

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