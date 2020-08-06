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Obezite: Meksika’da bir eyalet çocuklara şekerli içecek ve abur cubur satışını yasakladı

06.08.2020 19:46 | Son Güncelleme

Meksika’nın Oaxaca eyaleti yüksek obezite ve diyabet oranlarıyla mücadele edebilmek için çocuklara şekerli içecek ve abur cubur satışını yasakladı.

Obezite: Meksika’da bir eyalet çocuklara şekerli içecek ve abur cubur satışını yasakladı

Meksika'nın Oaxaca eyaleti yüksek obezite ve diyabet oranlarıyla mücadele edebilmek için çocuklara şekerli içecek ve abur cubur satışını yasakladı.

Meksika dünyanın en yüksek çocuk obezitesi oranına sahip ülkelerinden biri.

Satış yasağını ihlal eden dükkanlara para cezası veya kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

İhlali tekrarlayanlara ise hapis cezası verilebilecek.

Meksika'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı da 50 bine yaklaştı. Ülke, ABD ve Brezilya'nın ardından bu alanda dünya üçüncüsü konumunda.

Uzmanlar obezlerin bağışıklık sisteminin koronavirüsle mücadelede zorlandığını belirtiyor.

Meksika'da nüfusun yüzde 73'ü normalin üstünde kiloya sahip.

OECD araştırmasına göre 1996'da bu oran yüzde 20'ydi.

Meksika aynı zamanda dünyada kişi başına en çok gazlı içecek tüketilen ülke.

Meksika'da obezite seviyeleri o kadar yüksek ki, başkent Meksiko'da bin polis kilo verme programına yazdırıldı

Oaxaca, Meksika içinde çocuk obezitesinin en fazla, yetişkin obezitesinin de en ikinci en fazla olduğu eyalet.

Siyasetçiler bu adımı desteklese de dükkan sahipleri kararı protesto etti.

Yeni yasa, okullardaki gıda otomatlarını da etkileyecek.

Yasa teklifini hazırlayan siyasetçi Magaly López Domínguez, amaçlarının dükkan sahiplerine zarar vermek olmadığını söyledi.

Meksika Sağlık Bakanı Vekili Hugo Lopez-Gatell de Oxaca eyaletindeki siyasetçileri bu karardan ötürü tebrik etti.

Lopez-Gatell, şekerli içeceklere "zehir şişesi" dedi ve halkı bunları içmemeye davet etti.

Meksika'daki Unicef temsilcisi Christian Skoog da yeni yasayı destekelediklerini açıkladı.

Meksika genelinde 2014'ten bu yana şekerli içecekler ve abur cuburlara ekstra vergi uygulanıyor.

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