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Obezite merkezine gelenler 1 yılda 1 ton 750 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Dr.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi'nde, 400 kişi, 13 aylık tedavi süreçlerinde hiç ilaç kullanmadan toplam 1 ton 750 kilo verdi. Sağlık Bakanlığı'nca 5 pilot kentte uygulamaya konulan obezite merkezlerinden birisi de nüfusunun yüzde 40'ı obez olan Gaziantep'te açıldı. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında geçen yıl Nisan ayında açılan merkeze 1 yılda 400 hasta başvurdu. Çoğu zayıflamak için bıçak altına yatmaya hazır olan hastalar, operasyon geçirmeden zayıflayarak sağlığına kavuştu. 'ÜLKEMİZDEKİ İNSANLARIN 3'TE 1'İ OBEZ' Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, obezite merkezleri sayesinde hem insanların ameliyat olmadan sağlığına kavuştuğunu hem de sağlık giderlerinde önemli oranda düşüş yaşandığını söyledi. Obezite ve merkez hakkında bilgi veren Özkaya, "Obezitenin tanısını koymak çok kolay rakamsaldır. Kişinin boyu ile ağırlığını ölçüyoruz. Ağırlığını boyunun metre cinsinden karesine böldüğümüz zaman çıkan rakam 30 ve üstü ise kişi obezdir. Bel çevresi de ölçülerek yapılabiliyor ama çok pratik değil. Obezite ülkemiz için de çok çok önemli. Bugün ülkemizdeki insanların ne yazık ki 3'te 1'i obez. Keşke biz obeziteyi sadece rakamsal olarak bir sıkıntı olarak görsek. Fakat tıbbi olarak neden olduğu sağlık problemleri açısından bütün herkesin ucundan tutması gereken bir halk sağlığı problemi. Bu mantıkla ki bölge olarak da yemeye içmeye düşkün bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın da bir sorunu ama bu bölge için ayrı bir sağlık sorunu. Bakanlığımızın öncülüğünde biz eğitim ve araştırma hastanemiz bünyesinde böyle bir merkez kurduk. 13 ay önce temellerimiz atıldı, hedeflerimiz büyüktü ve bu hedeflere hızla ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. 400 HASTA İLAÇ KULLANMADAN 1 TON 750 KİLO VERDİ 13 ayda 400 hastanın merkeze başvurduğunu aktaran Özkaya, hastalarda aranan en büyük özelliğin süreklilik olduğunu dile getirdi. Merkez olarak hastalarının devamlılığı açısından ortaya çıkan tablodan büyük gurur duyduklarını söyleyen Özkaya şöyle devam etti: "Bu hastaların yüzde 95'i programda devam ediyor. 400 hastamız var ve şu ana kadar bu hastalarımız 1 ton 750 kilo ağırlık kaybına sebep olduk. Bunu sadece kişileri bilinçlendirerek ve ilaçsız sağladık. Obezitede ne yazık ki şöyle bir furya var bu da bizi açıkçası çok rahatsız ediyor. Bir modadır gidiyor işte, 'tüp mide', 'mide küçültme ameliyatı' bunlar hakikaten ciddi. Bizde bazı hastalarımızı buna yönlendiriyoruz. Burada önemli olan şu; doğru hastaları yönlendirmeliyiz. Çünkü bu tür cerrahi operasyonların sonuçlarını biz henüz bilmiyoruz. 10 yıl sonra bu hastalara ne olacak gerçekten bilmiyoruz. Endokrin camiası da bunu konuşuyor aslında." 48 hafta süren 6 basamaklı tedavi sürecinden geçen hastalar da merkezden oldukça memnun olduklarını söylediler. Diyetisyen, psikolog, dahiliye uzmanı ve genel cerrah tarafından belirli periyotlarda kontrol edilen hastalar, verdikleri kilolarla obeziteye bağlı diğer hastalıklarından da kurtulduklarını dile getirdiler. '6 AYDA 30 KİLO VERDİM' 6 ay önce çocuğunu acil servise getiren ve merkezin tanıtım yazısını okuyarak tedavi sürecine dahil olan Öznur Özyurt, "6 aydır merkeze geliyorum bu süreçte 30 kilo verdim. Çok dincim, rahatım, yürümeyi sevmezdim artık seviyorum. Ne yesek bilinçli yiyoruz. Burada hocalarımız bize spor yaptırıyor. Kilo verdikçe daha çok mutlu oluyoruz" dedi. 'HAYATA DAHA SICAK BAKIYORUM' Tedaviye 5 ay önce başlayan Hatice Erdoğdu ise "5 aydır merkeze geliyorum. Şeker hastasıydım. 4 öğün insülin ve 2 hap kullanıyordum. 5 ayda 20 kilo verdim. Şimdi sadece 1 hap kullanıyorum. Şimdi yürümem dahil her şey daha bir kolay oldu. Hayata daha sıcak bakıyorum" diye konuştu. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi'nde, Birim Sorumlusu İbrahim Türkbeyler idaresinde kendi alanında uzman psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve yaşam koçu çalışıyor.

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