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Obezite mücadelesinde "veri tabanı" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca Meclise sunulan obeziteyle mücadeleye ilişkin raporda, ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, obezite merkezlerinde hekimlerin performans değerlendirmesinin yapılması tavsiye edildi - Öneriler arasında ameliyatsız tedavi yapan obezite merkezlerinin Sağlık Uygulama Tebliği'nde geri ödeme sistemine esas teşkil etmesi de yer aldı

YILDIZ AKTAŞ - Mecliste obezite ile mücadeleye ilişkin kurulan alt komisyona Sağlık Bakanlığınca sunulan raporda, ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, obezite merkezlerinde hekimlerin ve merkezlerin performans değerlendirmesinin yapılması önerildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlere Belirlenmesi Alt Komisyonu"na obeziteyle mücadeleye ilişkin rapor sundu.

Raporda, obeziteyle mücadelede, obezite cerrahisi sayısındaki artış, doğru kayıt altına alınamama, korunma ve tedavinin disiplinize edilememesi, yapılan çalışmalarda devam ve başarının yüzde 10'un altında olması, hastaların takibinde sahipsizlik ve cerrahi sonrası geri kilo almanın sorunlar arasında yer aldığı belirtildi.

Raporda, obezite cerrahisinde uygulanan vaka sayılarına da yer verildi. Buna göre, 2015'te 5 bin 580 olan vaka sayısı 2016'da 10 bin 202'ye 2017'de 14 bin 189'a ulaştı. Bu sayı 2018'in ekim ayı itibarıyla de 12 bin 366'e yükseldi. Böylece, son 4 yılda obezite cerrahisinde vaka sayısı 42 bin 337'yi buldu.

Obezite cerrahindeki artışa dikkat çekilen raporda, obezitede mücadele için ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, tüm obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, insidans belirlenmesi, açılan obezite merkezlerinde hekimlerin ve merkezlerin performans değerlendirmesinin yapılması ve obezite merkezlerinin çok ciddi çalıştırılarak hastaların ameliyatsız zayıflamasının sağlanması, ameliyatsız tedavi yapan obezite merkezlerinin Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) geri ödeme sistemine esas teşkil etmesi önerildi.

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