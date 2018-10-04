Obezite nedir? Obezite tedavisi nasıl olur? Herkes obezite cerrahisi için uygun mudur? Obezite ameliyatı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Obezite çoğu zaman estetik bir sorun olarak görülse de obezitenin hastalıkları tetikleyen bir problem olduğu unutulmamalı. Ölümlere yol açan obezite hastalıklar konusunda geç kalmadan obezite tedavisine başlanılarak ortadan kaldırılması gereken bir tehdit. Şişmanlıyoruz. Dünya olarak obezleşiyor, az hareket ediyor, çok yemek yiyoruz. Mutluyken yiyor, mutsuzken yiyor her şekilde kendimizi buzdolabının önünde buluyoruz. Çoğu zaman obeziteyi estetik bir sorun olarak görüyor, arkasında yarattığı sağlıksal tahribatı önemsemiyoruz. Dikkate alınmayan obezitenin çok ciddi sağlık problemlerine hatta ölümlere yol açtığını söyleyen Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay , geç kalınmadan obezite tedavisine başlanması gerektiğini vurguladı. OBEZİTE NEDİR?



Kişinin vücudundaki yağ oranının normalin üstünde olması, kişinin tedavi edilmesi gerekecek kadar şişman olması durumuna obezite denir. Dünya üzerinde kronik bir hastalık haline gelen obezitenin tedavisinde cerrahi yöntemler yaygın olarak uygulanmaktadır.

OBEZİTE CERRAHİSİNDE BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN...



Obezite cerrahisi ise obez hastaların kilo vermelerini kolaylaştırmak amacıyla gıda alımı ve besin emilimini azaltmasını sağlayacak sindirim sistemine yapılan müdahalelerdir. Obezite cerrahisinin sonuçlarının kalıcı bir sonuç göstermesi için kişinin psikolojik olarak hazır olması, geçirdiği ameliyatının öneminin farkında olması, operasyon sonrasında beslenme şekline ve egzersiz programlarına devam etmesi gerekir. Her ne kadar obezite cerrahisi uygulanan hastalar hızla kilo verse de bu başarının sürdürülebilir olması için kişinin belli hayat standartlarını kalıcı hale getirmesi önemlidir. HERKES OBEZİTE CERRAHİSİ İÇİN UYGUN MUDUR?



Kilo problemi yaşayan herkes, obezite cerrahisi için uygun değildir. Önemli bir operasyon olan obezite cerrahisi belli kriterleri taşıyan kişilere uygulanabilir. Bunlar; 18- 65 yaş arasındaki kişiler, Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan kişiler, Obeziteden doğan kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi hastalıkları olan kişiler,

Hormonları ile ilgili problemi olmayan kişiler, Uyuşturucu ve alkol problemi olmayan kişiler, Uzun süredir diyet yapmasına rağmen obeziteden kurtulamayanlar. VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesi sonucu çıkan değere vücut kitle endeksi denir. Eğer bir kişinin vücut kitle endeksi 18 ve altındaysa zayıf, 18,5 – 24,9 ise normal, 25 -29,9 ise kilolu, 30-39,9 arasındaysa obez, 40 ve üzerindeyse morbid obez olarak kabul edilir. Bu doğrultuda bir kişinin vücut kitle endeksi 25’in üzerine çıktıysa mutlaka hayatına, sağlığına ve beslenme şekline çeki düzen vermesi gerektiği mesajını almalıdır. Burada önemli olan ideal kiloyu koruyabilmektir. DUYGULAR OBEZİTEYİ TETİKLER Mİ?



Obeziteyi var eden nedenler tam olarak bilinmese de duyguların insanların yeme alışkanlıkları üzerindeki etkileri vardır. Örneğin birçok kişi, üzgünken, sinirliyken veya yoğun stres altındayken rahatlama yolunu yemek yemede buluyor. Duygusal beslenme olarak nitelendirilen bu durum karşısında kişi kendini buzdolabının başında bulabiliyor. Her ne kadar anlık bir durum gibi dursa da zamanla bu kaçamaklar bir yeme alışkanlığına en sonda da obeziteye dönüşebilir.