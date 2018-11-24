Obezite okullarda anlatılıyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim’ Projesi kapsamında 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye obezite, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni ve gıda muhafazası eğitimi veriliyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, rol model niteliğindeki sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. 2015 yılından bu yana güvenilir gıda ve israf konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO’nun obeziteye karşı başlattığı ‘Güvenilir Gıda Tüketelim, Obeziteyi Önleyelim’ Projesi, Cavit Çağlar Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimle sürdü. Proje kapsamında gerçekleşen seminere, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Meclis Divanı Üyesi Hakan Batmaz, BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, BKM Kitap Firması Sahibi Kutbettin Bingöl, Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü Köksal Bülbül, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'EĞİTİMLER DEVAM EDECEK'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, küresel bir sağlık sorunu haline gelen obeziteye karşı özellikle çocukların ve gençlerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Çocukların yüksek kalorili hazır gıda tüketiminden uzaklaşmasını istediklerini ifade eden Onur, “Uzun süre hareketsiz olarak teknolojik cihazlarla vakit geçiren çocuklarımız obeziteye maruz kalabiliyor. Obezite ile mücadelede sağlıklı ve nitelikli beslenme büyük önem taşıyor. Proje paydaşlarımızla birlikte Bursa’yı adeta karış karış gezerek okullarımızda obeziteyle mücadelenin ilk adımı olan obeziteyi engelleme ve sağlıklı beslenme eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

SPONSORLARA PLAKET

Açılış konuşmalarının ardından, proje ana sponsoru BESAŞ A.Ş ve altın sponsor BKM Kitap firmalarına desteklerinden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi. Konuşmaların ve plaket taktiminin ardından Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Ebubekir Kul’un sunumuyla güvenilir gıda ve obeziteyle mücadele konusunda seminer gerçekleştirildi.

10 BİN ÖĞRENCİYE 'OBEZİTE' ANLATILACAK

BTSO öncülüğünde yürütülen “Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim” projesine Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi destek veriyor. BESAŞ, BKM, Seyhanlar, Emek ve Köfteci Yusuf’un sponsorluk desteği verdiği proje kapsamında yıl sonuna kadar 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca düzenlenecek resim yarışmasında da dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtılacak.

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