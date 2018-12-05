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Obezite sorunu nasıl çözülür? İşte obezite sorunu yaşayanlar için bazı öneriler

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

Dünyada 1,9 milyar aşırı kilolu insan olduğuna, bunların da 950 milyonunun obez olduğuna dikkat çeken araştırmalar, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık ve Beslenme Direktörü Dr. John Agwunobi, obez kişi sayısının üç katına çıkarak halk sağlığı için nasıl en büyük tehdit haline geldiğini anlattı. Peki bu durumun çözümü mevcut mu? Dr. John Agwunobi, obezitenin çözülebilecek bir sorun olduğuna dikkat çekerek bazı çözüm önerileri paylaştı.

Obezite sorunu nasıl çözülür? İşte obezite sorunu yaşayanlar için bazı öneriler

Araştırmalar dünyada 1.9 milyar aşırı kilolu olduğunu, bunların 950 milyonunun ise obez olduğunu ortaya koyuyor. Son raporlar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun obez veya aşırı kilolu olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri de bu bilgiyi destekliyor: Dünya genelinde obezite 1975’ten bu yana neredeyse üç kat arttı. 2016’da yayımlanan istatistiklere göre dünyada 1.9 milyar aşırı kilolu var, bunların 650 milyonu obez. Ve ne yazık ki bu trendin yavaşladığına dair hiçbir işaret yok.

NEDEN OBEZ OLUYORUZ?

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Hızlı kilo almamızın farklı nedenleri olabilir. Hareketsiz yaşam tarzı, şehirleşmenin doğal bir uzantısı olarak dengesiz beslenme, vakit kazanmak için kendi hazırladığımız yemekler yerine fast food restoranlarını tercih etmek öne çıkan sebeplerden yalnızca birkaçı. Her 10 lise öğrencisinin yalnızca üçünün günde 60 dakika ve üzeri fiziksel aktivitede bulunması, pek çok gıdanın boyutu ve içerdiği kalori miktarının son 20 yılda iki-üç katına çıkması da diğer kayda değer sebepler.

OBEZİTEYLE NASIL SAVAŞIRIZ?

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Tüm bu faktörlerin doğal bir sonucu olarak hızla artan kilo alımı ve obeziteyle savaşmak için öncelikle yapılması gereken, bilindiği gibi iyi beslenmek ve daha fazla egzersiz yapmak. Ancak bunu pratiğe dökmenin göründüğü kadar kolay olmadığını hepimiz görüyoruz. Bu doğrultuda tüm ülkelerin daha sorumlu beslenme politikaları üretmeleri ve birlikte hareket etmeleri bir gereklilik. İyi beslenme ve sağlıklı yaşamı destekleyen ve bu amaç doğrultusunda stratejiler belirleyen, var gücüyle çalışan şirketlere ihtiyaç var. Bu sayede toplumsal bazda gerçek bir değişim hayal değil.

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