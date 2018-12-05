Obezite sorunu nasıl çözülür? İşte obezite sorunu yaşayanlar için bazı öneriler

Araştırmalar dünyada 1.9 milyar aşırı kilolu olduğunu, bunların 950 milyonunun ise obez olduğunu ortaya koyuyor. Son raporlar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun obez veya aşırı kilolu olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri de bu bilgiyi destekliyor: Dünya genelinde obezite 1975’ten bu yana neredeyse üç kat arttı. 2016’da yayımlanan istatistiklere göre dünyada 1.9 milyar aşırı kilolu var, bunların 650 milyonu obez. Ve ne yazık ki bu trendin yavaşladığına dair hiçbir işaret yok.

NEDEN OBEZ OLUYORUZ?





Hızlı kilo almamızın farklı nedenleri olabilir. Hareketsiz yaşam tarzı, şehirleşmenin doğal bir uzantısı olarak dengesiz beslenme, vakit kazanmak için kendi hazırladığımız yemekler yerine fast food restoranlarını tercih etmek öne çıkan sebeplerden yalnızca birkaçı. Her 10 lise öğrencisinin yalnızca üçünün günde 60 dakika ve üzeri fiziksel aktivitede bulunması, pek çok gıdanın boyutu ve içerdiği kalori miktarının son 20 yılda iki-üç katına çıkması da diğer kayda değer sebepler.

OBEZİTEYLE NASIL SAVAŞIRIZ?



