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Obezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

ÖZEL Hayat Hastanesi’nde mide ameliyatı ile zayıflayan obezite hastaları, bir araya geldi.

Obezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldiler

BURSA, (DHA)- ÖZEL Hayat Hastanesi’nde mide ameliyatı ile zayıflayan obezite hastaları, bir araya geldi.
Obezite alanında yaptıkları başarılı çalışmaları yeni hastane binasında da devam eden Özel Hayat Hastanesi'nde, daha önce tedavi uygulanan ve müdahale edilen hastalar bir araya geldi. Obezite nedeniyle cerrahi müdahalede bulunulan hastalara bariatrik diyetisyen tarafından hazırlanan özel diyet kokteyli ve ikramı hazırlandı. Kokteylde hastalar, kendilerini ameliyat eden Doç. Dr. Evren Dilektaşlı ile sohbet ederek duygularını paylaşırken, tedavi sayesinde hayata yeniden başladıklarını belirtti.
Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul da doktor ve hastaların bir araya geldiği toplantıya katıldı. Özkul, "Şimdi burada obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi merkezinin açılması ile Doç. Dr. Evren Dilektaşlı bu birimin başına getirildi ve çok güzel hizmetler, işler yapıldı. Obezite toplumumuzun en çok rahatsızlık duyduğu konulardan biri, onun için normal şartlarda insanları Sağlık Bakanlığı’nın da obezite ile ilgili programları var. Öncelikle obeziteye karşı mücadelede insanların beslenmesine dikkat etmesi, hareketli sosyal hayatın içerisinde kilo almamaya gayret etmesi lazım ve zayıflama ile ilgili diyetisyenlerle ve uzmanlarla destek almaları gerekiyor. Daha sonrasında ihtiyaç oluyorsa, obezite cerrahisi ile bu problemden kurtulmak mümkün. Ameliyat ile de bunun tedavisinin olduğunu gördük" dedi.
Bölüm Sorumlusu Doç. Dr. Evren Dilektaşlı ise obezite ameliyatlarını 10 yıldır yaptığını belirterek, "Obezite ve metabolik cerrahi alanında yeterince deneyim kazandım. Bildiğiniz gibi bu bizde çağın hastalığı haline gelmiş bulunmakta. Sigaradan sonra en çok ölüme sebep olan ikinci hastalık obezite olarak saptanmıştır. Kansere ve birçok hastalığa da sebep vermektedir. Daha önceden opere ettiğimiz bine yakın hasta gibi Özel Hayat Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezimize başvuran hastalarımızın çok güzel sağlıklı kilo vermelerini sağlayacağız” diye konuştu.

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Obezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldilerObezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldiler

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