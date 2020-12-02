Obezite tedavisinde gastrektomi ve baypas ameliyatı

Obezitenin bütün sistemi etkileyen metabolik bir hastalık olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, "Bu nedenle obezite tedavisinde multidisipliner çalışma gerekiyor. Endokrinoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi uzmanları ve bu konuda özelleşmiş diyetislerin hep birlikte çalışması gerekiyor. Obezitede amaç sadece kiloyu azaltıp, hastayı zayıflatmak değil. Obezitenin sebep olduğu bütün yandaş hastalıkları ve sıkıntıları düzeltmektir. Cerrahi, obezitenin tedavisinde ilk seçenek olmamalı" diye konuştu.

Obetize ile ilgilenen bir merkezde incelenip, tedavi gördüğü halde, ameliyat dışı yöntemlerle kilosunu veremeyen veya verdiği halde geri alan ya da buna bağlı hastalıkların geliştiği kişilere cerrahi müdahale uygulanması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Taşpınar, şunları söyledi:

'BİRÇOK DİYET DENEDİM OLMUYOR'

"Ameliyat öncesi ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Hastaların birçoğu ‘Ben birçok diyet denedim, olmuyor’ diyor, ancak bu uygulamalar profesyonel olmayan bir şekilde gerçekleşiyor. Profesyonel bir ekibin değerlendirmesi ve diyeti düzenlemesi önemli. Diyetisyenler bir antrenör gibi. Programı uzmanların belirlemesi, diyetisyenin hastaya bunu nasıl yapmasını öğretmesi gerekiyor. Eğer uygun şekilde planlanmış ve yapılmış cerrahi dışı yöntemlerle kilo verilmesi veya korunması mümkün olmuyorsa o zaman cerrahi gündeme geliyor."