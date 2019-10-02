"Obezite tedavisinde kilit yol, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğidir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, "Obezite tedavisindeki kilit yol, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin kazanılmasıdır. Tedavinin her aşamasında hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve ailenin iş birliği içinde olması gerekmektedir." dedi.

Atmaca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda "Hadi Samsun obeziteye karşı hep birlikte" sloganıyla düzenlenen konferansta, obezitenin dünyada yaygın ve yetişkinlerin yanı sıra çocukları da etkileyen kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Obezitenin, sağlığı bozabilecek aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını belirten Atmaca, en kolay tanının ise vücut kitle endeksine bakılarak konulabileceğini anlattı.

Obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı gibi pek çok kronik hastalığa neden olduğunu vurgulayan Atmaca, "Obezite bireylerde; kanser gelişimi, safra taşları, kısırlık, astım ve solunum yolu hastalıklarına, uyku apnesine daha sık rastlanır. Ayrıca kas iskelet sistemine ait pek çok mekanik yakınma ve depresyon, duygu durum bozuklukları gibi ruhsal hastalıklar da sık görülür." diye konuştu.