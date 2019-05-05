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Obezite ve madde bağımlılığına karşı pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Çorum'da 9. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğine katılan 450 bisikletli, obezite ve madde bağımlılığına karşı sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdi - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: - "Çorum'da bu hafta düzenlediğimiz etkinliğimize 450 kişi kayıt yaptırdı. Bu vesileyle Yeşilay'ın Türkiye genelindeki 9. bisiklet turu etkinliğinde Çorum olarak katılımcı rekoru kırdık"

ÇORUM (AA) - Çorum'da Yeşilay tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğine katılan 450 kişi, obezite ve madde bağımlılığına karşı sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Yeşilay Derneği Çorum Şubesince 9'uncusu düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliği kapsamında 7'den 70'e her yaştan vatandaş, 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve daire müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar Gazi Caddesi üzerinden fuar alanına kadar bisiklet sürdü.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın bisiklet turunun geçen hafta 42 ilde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Çorum'da bu hafta düzenlediğimiz etkinliğimize 450 kişi kayıt yaptırdı. Bu vesileyle Yeşilay'ın Türkiye genelindeki 9. bisiklet turu etkinliğinde Çorum olarak katılımcı rekoru kırdık." dedi.

Bisiklet sürmenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirten Çiftçi, ortaokul ve lise yıllarında okula bisikletle gidip geldiğini ancak mülkiye idare mesleğine başladığı günden bu yana bisiklet süremediğini kaydetti.

Çiftçi ayrıca etkinliğe katılan bir vatandaşa ait 1970 model bir bisikletle tur attı.

Yeşilay Derneği Çorum Şube Başkanı Türker Ejder ise Yeşilayın bisiklet turunda Çorum'un ilk kez yer aldığını ve yüksek katılım sağladığını belirtti.

Bisiklet turu ile sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmeyi hedeflediklerini dile getiren Ejder, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız gün geçtikçe şişmanlıyor. Sebebi, sürekli telefon, tablet ya da bilgisayarla vakit geçirmeleri. Spor yok, hareket yok. Yapılan araştırmaya göre cezaevindeki bir mahkum, bir çocuktan daha fazla güneş ışıklarına maruz kalıyor. Bizim çocuklarımız sürekli kapalı ortamda. İlimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocukların hareket etmesini sağlamak için belediyeden bisiklet yollarını artırmasını talep ediyoruz."

Etkinlikte katılımcılara kura ile bisiklet hediye edildi.

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"9. Yeşilay Bisiklet Turu" Çorum Yeşilay

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