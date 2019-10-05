Obeziteden karaciğerini kaybetti yeğeni can oldu

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- MERSİN’DE yaşayan 54 yaşındaki Faysal Kutlu, hareketsiz yaşamın neden olduğu fazla kilolarına bir de Hepatit B hastalığı eklenince 3 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı aldı. İlaç tedavisiyle hayatına devam etmeye çalışan Kutlu’nun karaciğeri yüzde 10 çalışmaya başlayınca doktorlar nakil kararı verdi. Faysal Kutlu, bir an bile düşünmeden kendisi için ameliyat masasına yatan yeğeni üniversite öğrencisi Kerem’den alınan karaciğer parçası ile sağlığına kavuştu. Mersin’de yaşayan Faysal Kutlu, ilk olarak 1985 yılında bir sarılık geçirdi. Hastanede ilaç tedavisi alan Kutlu, hayatına bu şekilde devam etti. 2006 yılında tekrar rahatsızlanan Kutlu’nun karaciğerinin yüzde 10 çalıştığı belirlendi. Karaciğer yetmezliği tanısı sonrası ilaç tedavisi almaya başlayan Kutlu, yeğeninin düğünü için geldiği İstanbul’da yeniden rahatsızlandı. Acil karaciğer nakli olması gereken Kutlu’ya ilk olarak çocukları karaciğerini bağışlamak istedi. Yapılan tetkiklerde uyumsuzluk görülünce devreye yeğeni 19 yaşındaki Kerem Kutlu girdi. Amcasının hayatını kurtarmak için ameliyat masasına yatan Kerem Kutlu, “Hiç düşünmedim. Düşünecek de bir şey yoktu. Amcamın hayatının kurtulması için o karaciğerin verilmesi gerekiyordu” dedi.

10 saatlik operasyon sonrası Faysal Kutlu sağlığına kavuştu. “ARTIK EŞİM NE DERSE ONU YAPACAĞIM” Hastalık nedeniyle halsizlik, yorgunluk ve devamlı süren bir uykusuzluk hali yaşadığını anlatan Faysal Kutlu, “İlk olarak 1985 yılında sarılık geçirdim. 2006'da rahatsızlandım ve doktora gittim. Bana karaciğer nakli olman gerekiyor dediler. Başka bir hekime daha başvurdum o da kendine iyi bakarsan nakil olmadan yaşarsın dedi. Kendime 1-2 sene düzenli bakıp iyi hissedince boşverdim. Yeğenimin düğünü için Mersin'den İstanbul'a geldim. Düğünün ertesi günü ayaklarımda ve karnımda şişlik oluştu. Apar topar Mersin'e gittim. Yaklaşık 2 hafta orada tedavi gördüm. Akrabalarım tedavi için beni İstanbul'a çağırdı. Bu hastalık nedeniyle halsizlik yaşıyordum, iştahsızlık oluyordu, kendimi devamlı yorgun hissediyordum. Hayatı olumsuz düzeyde etkiliyordu. Zararını düşünmeden canım ne istiyorsa yiyordum bu tabi obeziteye neden oldu ve karaciğerim zarar gördü. Bundan sonra her şeyi eşime bıraktım o ne derse onu yiyeceğim. Beslenmeye de dikkat edeceğim. Hareketli yaşamaya çalışacağım. Allah razı olsun ki yeğenim bir an bile düşünmeden karaciğerini bağışladı” dedi.