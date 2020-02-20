Obeziteden korunmak için bu önerilere kulak verin

Çocukluk çağından itibaren başlayan obeziteden korunmak için hem çocukların hem de erişkinlerin, yaşam ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

KISIRLIKTAN DEPRESYONA, KANSERDEN YÜKSEK TANSİYONA...

Obezite genel olarak bedenin yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üzerine çıkmasıdır. Obezite, başta Tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoporoz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa yol açmaktadır.

OBEZİTE EN RİSKLİ 10 HASTALIK ARASINDA

En önemli sebepleri arasında düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam olan obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun %39’undan fazlası kilolu, %13‘ünden fazlası ise obez yani aşırı kiloludur. Yapılan araştırmalar ülkemizde bu oranların daha da yüksek olduğunu ve hızla da arttığını ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, obezite hastalığının en riskli 10 hastalık arasında yer aldığını açıklamıştır. Günümüzde sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında obezite hastalığı da bulunmaktadır.