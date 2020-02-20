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Obeziteden korunmak için bu önerilere kulak verin

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artış gösteriyor. Sosyal yaşam kadar iş hayatını da olumsuz etkileyen obezite hayati riske neden olan pek çok hastalığa da yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri dünyada 711 milyonu aşan obezite hastası olduğunu söylüyor. Peki giderek artış gösteren obeziteye dur demek mümkün mü? Obeziteden korunmak için ne yapmak gerekir? İşte 10 öneriyle obeziteden korunma yolları...

Obeziteden korunmak için bu önerilere kulak verin

Çocukluk çağından itibaren başlayan obeziteden korunmak için hem çocukların hem de erişkinlerin, yaşam ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İdris Kuzu, obezitenin nedenleri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

KISIRLIKTAN DEPRESYONA, KANSERDEN YÜKSEK TANSİYONA...

Obezite genel olarak bedenin yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üzerine çıkmasıdır. Obezite, başta Tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması, reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoporoz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa yol açmaktadır.

OBEZİTE EN RİSKLİ 10 HASTALIK ARASINDA

En önemli sebepleri arasında düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam olan obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun %39’undan fazlası kilolu, %13‘ünden fazlası ise obez yani aşırı kiloludur. Yapılan araştırmalar ülkemizde bu oranların daha da yüksek olduğunu ve hızla da arttığını ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, obezite hastalığının en riskli 10 hastalık arasında yer aldığını açıklamıştır. Günümüzde sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında obezite hastalığı da bulunmaktadır.

KİLOLUYSANIZ DOĞACAK ÇOCUĞUNUZ DA RİSK ALTINDA

Düzensiz ve dengesiz beslenmek, fast-food tarzı yiyecekler tüketmek, spor yapmamak kilo almakla birlikte bazı hayati organların da yağlanmasına neden olur. Uzun açlık sonrası kontrolsüz yemek yemek, karbonhidrat içerikli yiyecekleri ve şekerli içecekleri çok tüketmek obeziteye neden olan beslenme hatalarından bazılarıdır. Anne ve babanın her ikisi birden kilolu ise çocuklarda obezite görülme ihtimali yüzde 80’dir. Şeker hastalığı, tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları gibi bazı hormonal sebepler obezite nedenleri arasında yer alabilir.

OBEZİTEDEN KORUYAN BESLENME ÖNERİLERİ

Obezite ile mücadele ederken ilk önce beslenme alışkanlıklarınızı ve hayat tarzını değiştirmeniz gerekir. Giderek yaygınlaşan obezite, kişilerin yaşam kalitesi ve süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak aldığınız şu önlemlerle obeziteden uzak durabilirsiniz:

1-Düzenli fiziksel aktiviteye başlayarak hareketsiz yaşamdan kurtulun

2-Uzman kontrolünde diyet yaparak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin

3-Fast food tarzı beslenmeden uzak durun

4-Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin

5-Hazır gıdalar yerine ev yapımı ürünler tercih edin

6-Yemeklerinizde hayvansal yağlar yerine zeytinyağı kullanın

7-Peynir ve yoğurdun az yağlı olanlarını tercih edin

8-Kırmızı eti yağsız, tavuğu derisiz tüketin

9-Düzenli olarak balık yiyin ancak yağda kızarmış olanlardan uzak durun

10-Su ve şekeriz içecekleri tercih ederek meyve suları, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun

Obezite tedavisinde kullanılmaya başlanan yeni ilaçlar fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte beden kitle indeksi çok yüksekse veya obeziteye eşlik eden ciddi hastalıklar varsa kişiye özel belirlenecek cerrahi yöntemler de fayda sağlamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
obezite sağlık

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