İSTANBUL (AA) - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), 11 Ekim "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla hayata geçirilen "Hadi Birlikte" kampanyasını tanıttı.

TEMD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram, düzenledikleri basın toplantısında, obezitenin birçok metabolik hastalık, mekanik ve psikolojik komplikasyonlara neden olduğunu vurguladı.

Obezitenin başta diyabet, hipertansiyon olmak üzere birçok komplikasyonla ilişkili olduğunu dile getiren Bayram, "Obezite beklenen yaşam ömrünü de kısaltmaktadır. Obezitenin tedavisinde diyetisyenden psikoloğa, egzersiz uzmanından hekime multidisipliner bir ekip birlikte görev yapmalıdır. Maalesef toplumda obezite hakkında çok yanlış birtakım inanışlar ve davranışlar hakimdir. Obezite hastaları, hastalıklarının yanı sıra toplumdaki ön yargılarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu mücadele, başta hastanın ailesi olmak üzere, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, endüstri ve medya gibi bileşenlerin ortaklığıyla birlikte yürütülmeli ve ön yargılar kırılmalı. Bu konuda farkındalık oluşturmak için 'Hadi birlikte ön yargıları kıralım obeziteyle başa çıkalım' diyoruz." ifadelerini kullandı.