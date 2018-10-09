İSTANBUL (AA) - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), 11 Ekim "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla hayata geçirilen "Hadi Birlikte" kampanyasını tanıttı.
TEMD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram, düzenledikleri basın toplantısında, obezitenin birçok metabolik hastalık, mekanik ve psikolojik komplikasyonlara neden olduğunu vurguladı.
Obezitenin başta diyabet, hipertansiyon olmak üzere birçok komplikasyonla ilişkili olduğunu dile getiren Bayram, "Obezite beklenen yaşam ömrünü de kısaltmaktadır. Obezitenin tedavisinde diyetisyenden psikoloğa, egzersiz uzmanından hekime multidisipliner bir ekip birlikte görev yapmalıdır. Maalesef toplumda obezite hakkında çok yanlış birtakım inanışlar ve davranışlar hakimdir. Obezite hastaları, hastalıklarının yanı sıra toplumdaki ön yargılarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu mücadele, başta hastanın ailesi olmak üzere, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, endüstri ve medya gibi bileşenlerin ortaklığıyla birlikte yürütülmeli ve ön yargılar kırılmalı. Bu konuda farkındalık oluşturmak için 'Hadi birlikte ön yargıları kıralım obeziteyle başa çıkalım' diyoruz." ifadelerini kullandı.
TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, ön yargıların, obez bireylerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik problemlerin de şiddetini artırdığına dikkati çekti.
Ön yargıların, obez bireylerin kendilerine olan inançlarını etkileyerek, yaşam kalitelerini düşürdüğünü anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:
"Bireylerde sosyal izolasyona, gecikmiş yardım isteme davranışına, düşük benlik saygısı ve olumsuz beden algısına neden oluyor. Obez bireylerin sağlık hizmetinden kaçınmalarına, tedavilerini aksatmalarına, geciktirmelerine ve sonuç olarak gittikçe artan sağlık problemlerine yol açıyor. Ön yargıların sebep olduğu bu durum da hastalıktan kaynaklanan komplikasyonları çoğaltıyor. Dolayısıyla sağlık maliyetleri de çoğalan sağlık problemleriyle doğru orantılı olarak artıyor. Obezite hastalığının tedavisinin her aşamasında hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve aile ile işbirliği içinde olunması gerekmektedir."
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