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Obeziteye karşı kefir tavsiyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

OBEZİTEYLE mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde diyetisyen Elif Hançer, beslenmenin öneminden tüketilmesi gereken gıda çeşitlerine kadar birçok konuda önemli bilgiler verdi.

Obeziteye karşı kefir tavsiyesi

İSTANBUL,(DHA) - OBEZİTEYLE mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde diyetisyen Elif Hançer, beslenmenin öneminden tüketilmesi gereken gıda çeşitlerine kadar birçok konuda önemli bilgiler verdi. Türkiye’de beş kişiden birinin obez olduğunu söyleyen Hançer, kefir tavsiyesinde bulunarak “Oldukça probiyotik içeriği yüksek bir besindir. Mutlaka denemelisiniz” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından çağımızın en sinsi ve en tehlikeli kronik hastalığı olarak tanımlanan obeziteye karşı ilçe sakinlerini bilgilendirmek için bir seminer düzenlendi. Aşık Veysel İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda diyetisyen Elif Hançer, sunum eşliğinde 'Yeterli-Yetersiz Beslenme', 'Dengeli-Dengesiz Beslenme', 'Beslenme grupları', 'Türkiye İstatistik Kurumu verileri', 'Şişmanlama nedenleri' ve 'Öneriler' başlığı altında açıklamalarda bulundu. Avrupa’nın obezite oranı en yüksek ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Hançer, “Obezite sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesidir. Beden kitle indeksi 30’un üzerinde olanlar obez sayılıyor. Yani ihtiyacımız olandan daha fazla yiyor ama daha az hareket ediyoruz. Ülkemizde beş kişiden biri obez. Bunun nedenlerinin başında psikolojik, sosyo-kültürel ve çevre etkileri geliyor” dedi.

“TAT OLARAK SEVMİYORSUNUZ AMA ÇOK YARARLI”

Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Hançer, vücudun gereksinimi kadar olan enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri sağlayacak miktarda alması gerektiğini belirtti. Hançer, süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil, tahıllar, sebze ve meyvelerden oluşturulabilecek menülerden örnekler verdi.

Obezite’nin çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunun altının çizildiği söyleşide Hançer, kefir tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: “Kefir yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Oldukça probiyotik içeriği yüksek bir besindir. Ekşi ve tatlı karışımı değişik bir tadı var. Tat olarak sevmiyorsunuz ama çok yararlıdır. Hatta aranızda adını duymayan bile vardır. Ama mutlaka denemelisiniz”

Obeziteye karşı kefir tavsiyesiObeziteye karşı kefir tavsiyesi

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