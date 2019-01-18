HABER

Obeziteye karşı "modern sefer tası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, çocukların daha sağlıklı beslenmesi ve obezitenin önüne geçmek için anaokulu ve ilkokul öğrencilerine iki hazneli, ısı kaybını önleyen 112 bin modern sefer tası dağıtıldı - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Obezite çağımızın hastalığı. Bu gidişat çok tehlikeli. Onun için gençlerimizin özellikle spor yapmasını ve sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince çocukların sağlıklı beslenmesi ve obezitenin önüne geçmek amacıyla ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin tamamına modern sefer tası dağıtıldı.

Obeziteyle mücadele kapsamında, kentte önemli çalışmalara imza atan ve dönem dönem vatandaşlara ayakkabıdan eşofmana, toptan formaya kadar çok sayıda spor malzemesi dağıtan Şahinbey Belediyesi, son olarak öğrencilere sefer tası dağıttı.

Belediye, çocukların hazır yiyecekler yerine annelerinin evde hazırladığı sağlıklı gıdalarda beslenebilmeleri için özel olarak hazırlattırılan ısı yalıtımlı ve iki gözü bulunan, içi çelik kaplamalı modern sefer taslarını, ilçedeki 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine ulaştırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Her geçen yıl obezite oranının arttığına dikkati çeken Tahmazoğlu, "Obezite çağımızın hastalığı. Bu gidişat çok tehlikeli. Gençlerimizin özellikle spor yapmasını ve sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli spor malzemeleri veriyoruz ve spor tesisleri yaparak, gençlerimizin spor yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Ağaç yaşken eğilir"

Tahmazoğlu, sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarımızın, annelerinin hazırladığı yemekleri yemeleri çok önemli. Bu kapsamda ilçemizde okuyan 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencimize beslenme kabı yaptırdık. Termos şeklinde ve iki haznesi var. Hijyenik ve ısıyı koruyan bir kap. Bunları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir, çocuklarımızın küçük yaşta sağlıklı beslenmeye alışması önemli. Çocuklarımızın ne olduğu belli olmayan ve onlara zarar veren yiyeceklerden mutlaka uzak kalmalarını, özellikle de annelerimizin yaptığı yiyecekleri yedirmeyi, sağlıklı beslenme açısından çok önemli buluyorum."

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Abdulsemet'in annesi Gülşah Kaplan ise uygulamayı faydalı bulduğunu belirterek, "Çocuklarımız bu sayede kendi hazırladığımız yiyeceklerini tüketecekler. Böylelikle daha sağlıklı ve hijyenik beslenmiş olacaklar ve taşıması daha kolay olacak." diye konuştu.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Mihraç Deniz'in annesi Leyla Senken da çocukların hazır yiyecekler yemesini engelleyemediklerini anlatarak, "Okulda kendileri alıp abur cubur tüketiyorlar. Ama artık bu sefer taslarıyla çocuklarımız hijyenik ortamda kendimizin hazırladığı yemekleri güzel bir şekilde yiyecek." ifadelerini kullandı.

PARTNERDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay olduDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay oldu
Van ve Bitlis'te kapanan yollar açılıyorVan ve Bitlis'te kapanan yollar açılıyor
Ot biçme makinesiyle Karadeniz usulü kar küremeOt biçme makinesiyle Karadeniz usulü kar küreme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep obezite sefer tası şahinbey belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.