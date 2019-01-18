GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince çocukların sağlıklı beslenmesi ve obezitenin önüne geçmek amacıyla ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin tamamına modern sefer tası dağıtıldı.

Obeziteyle mücadele kapsamında, kentte önemli çalışmalara imza atan ve dönem dönem vatandaşlara ayakkabıdan eşofmana, toptan formaya kadar çok sayıda spor malzemesi dağıtan Şahinbey Belediyesi, son olarak öğrencilere sefer tası dağıttı.

Belediye, çocukların hazır yiyecekler yerine annelerinin evde hazırladığı sağlıklı gıdalarda beslenebilmeleri için özel olarak hazırlattırılan ısı yalıtımlı ve iki gözü bulunan, içi çelik kaplamalı modern sefer taslarını, ilçedeki 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine ulaştırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Her geçen yıl obezite oranının arttığına dikkati çeken Tahmazoğlu, "Obezite çağımızın hastalığı. Bu gidişat çok tehlikeli. Gençlerimizin özellikle spor yapmasını ve sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli spor malzemeleri veriyoruz ve spor tesisleri yaparak, gençlerimizin spor yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.