"Obeziteyi çözerek diğer hastalıklardan kurtulmak mümkün"

SELİM BOSTANCI - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez, obezitenin çeşitli kanser türlerinin yanı sıra çok sayıda hastalığın sebebi olduğunu belirterek, "Obeziteyi çözdüğümüz zaman bu hastalıkların pek çoğundan hastalarımızı kurtarmamız mümkün." dedi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Sönmez, "Beslenme Okuryazarlığını Öğrenelim, Obeziteyi Önleyelim Projesi" kapsamında düzenlenen konferansa katılmak için geldiği Bartın'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin dünyanın ve ülkenin giderek büyüyen en önemli sağlık sorunlarından olduğunu söyledi.

Obezitenin en yoğun ABD, İngiltere ve Körfez ülkelerinde görüldüğünü aktaran Sönmez, Türkiye'deki 57 milyon erişkin nüfusun yüzde 30'unun obezite hastası olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünün 2018 verilerine değinen Sönmez, "Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin, Avrupa'da en yüksek obezite oranına sahip ülke olduğunu duyurdu. Bu durum, ülkemizin çok ciddi bir obezite sorunuyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Ülkemizdeki obezite oranı erkeklerde yüzde 29, kadınlarda ise yüzde 40'a ulaşmış durumda. Türkiye'de diyabet hastalarının yüzde 90'ı, aynı zamanda kilo fazlası olan insanlar. Ülkenin sağlık bütçesinin yüzde 25'i diyabete harcanıyor. Bir başka deyişle obezite olmasaydı, diyabet diye bir hastalığımız da olmazdı. Sağlık bütçemizin de dörtte biri başka yerlere harcanırdı." diye konuştu.