Obeziteyi rehabilitasyona alın

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkan modern çağın hastalığı olarak da adlandırılan obezite, vücudumuza verdiği zarar kadar birçok ölümcül hastalığın da temelinde yer alıyor. Yaşadığımız pandemi sürecinde ise bu sorun daha çok tehlike arz ediyor. Öyle ki obezite, İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüsten ölüm riskini yüzde 90 arttırıyor. Bu problemin sadece beslenme konusunda değil, bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar hastalara ‘Obezite Rehabilitasyonunu’ öneriyor.

Dünya Sağlık Örgütü rakamları, dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın aşırı kilolu olduğunu ve bunların yaklaşık 650 milyonunun obezite ile yaşadığını bildiriyor. 2025 yılına kadar ise bir milyardan fazla insanın obezite ile yaşayacağını gösteriyor. Bu sorunun başlıca nedeni enerji tüketimine oranla enerji alımındaki fazlalık olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu hastalık ile birlikte asıl problem sadece fazla kilo durumu değil, kalp damar rahatsızlıkları, omurga sorunları, diyabet, solunum yolu rahatsızlıkları, psikolojik sıkıntılar gibi birçok sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. Bu yüzden uzmanlar bu konuyu sadece tek kilo ile ilgili çözüm önerisi sunmak yerine bütüncül olarak ele alınmasını savunuyor.