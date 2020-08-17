HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Obeziteyi rehabilitasyona alın

Obeziteyi rehabilitasyona alın

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kilo kontrolünün diğer sağlık sorunlarından da kurtulma noktasında önemli rol oynadığını söyleyen uzmanlar, koronavirüsten ölümlerde de obezitenin büyük risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Peki obeziteden kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar, obeziteden kurtulma noktasında hareketin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak ekran başından kalkmanın gidişatı değiştireceğini söylüyor. İşte detaylar..

Obeziteyi rehabilitasyona alın

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkan modern çağın hastalığı olarak da adlandırılan obezite, vücudumuza verdiği zarar kadar birçok ölümcül hastalığın da temelinde yer alıyor. Yaşadığımız pandemi sürecinde ise bu sorun daha çok tehlike arz ediyor. Öyle ki obezite, İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüsten ölüm riskini yüzde 90 arttırıyor. Bu problemin sadece beslenme konusunda değil, bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar hastalara ‘Obezite Rehabilitasyonunu’ öneriyor.

Dünya Sağlık Örgütü rakamları, dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın aşırı kilolu olduğunu ve bunların yaklaşık 650 milyonunun obezite ile yaşadığını bildiriyor. 2025 yılına kadar ise bir milyardan fazla insanın obezite ile yaşayacağını gösteriyor. Bu sorunun başlıca nedeni enerji tüketimine oranla enerji alımındaki fazlalık olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu hastalık ile birlikte asıl problem sadece fazla kilo durumu değil, kalp damar rahatsızlıkları, omurga sorunları, diyabet, solunum yolu rahatsızlıkları, psikolojik sıkıntılar gibi birçok sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. Bu yüzden uzmanlar bu konuyu sadece tek kilo ile ilgili çözüm önerisi sunmak yerine bütüncül olarak ele alınmasını savunuyor.

OBEZİTE BÜTÜNCÜL OLARAK ELE ALINMALI

Bu hastalığı yenmenin çok basit kuralı olduğunu dile getiren Romatem Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “İlk kural kararlılık, ikinci kural hareketlilik, üçüncü kural ise sağlıklı beslenmek. Bu yüzden bu kararlar birbirleriyle bağlantılı. O yüzden bu konuda rehabilitasyon sürecini öneriyoruz. Hem daha etkili hem de daha sağlıklı. Çünkü kilo ile birlikte gelişen sağlık problemleri de ele alınıyor. Egzersiz alınan enerji miktarının yanında çıkan enerji miktarını da azaltır. Egzersiz diyet ile birleştirildiğinde ise yağ kaybını arttırmakta ve yağsız kütleyi korumaktadır. Böylece başarılı bir şekilde kilo kontrolü de sağlanıyor. Aslında bir kamp süreci gibi tanımlayabiliriz. Hem kilo kontrolü sağlanıyor hem de oluşan diğer sağlık sorunlarına eş zamanlı olarak bakılırken tedavi süreci başlıyor “ifadelerini kullandı.

TV KARŞISINDA KİLOMUZU KORUYAMIYORUZ

Raif sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye son yıllardaki artışla, obezitede; kadınlarda ve gençlerde Avrupa birincisi. Hareketsiz yaşam tarzı obezite gelişiminde en önemli etkenlerdendir. Son yapılan araştırmalar; TV, bilgisayar ve akıllı telefonlar nedeniyle ekran başında günde 1 saatten az oturanların kilosunu koruyabildiğini, 4 saatten fazla oturanların ise kilosunu koruyamadığını göstermektedir. Bu durum kas ve iskelet sistemini de olumsuz etkiliyor. Bu durum özellikle yük taşıyan eklemler olan diz, kalça ve ayak eklemlerini daha çok etkiler. Yürüme problemlerine neden olur çünkü yürüme esnasında normale göre 3 kat koşma ve merdiven çıkma esnasında eklemlere 6-10 kat daha fazla yük biner. Obezite devam ettikçe yapısal bozukluklar oluşur. Omurgadaki disk yapılarını etkileyerek ve omurilik kanalında daralmaya neden olarak bel ve sırt ağrılarına ve daha birçok soruna sebebiyet veriyor. ‘Hayat harekettir’ her zaman sloganımız bu olmalı ki sağlıklı yaşamı ön planda tutalım.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yiyecek ve içeceklerdeki gizli tuza dikkat!Yiyecek ve içeceklerdeki gizli tuza dikkat!
Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
'Bu kadarına da pes'
'Bu kadarına da pes'

İlginizi Çekebilir

Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Tatilde çocukları bekleyen 5 tehlike!
Anne babalar dikkat! Her bir uyarı çok önemli
Aldatılma korkusu nasıl yenilir? İlişkinize güvenmiyorsanız...
Aldatılma korkusu nasıl yenilir? İlişkinize güvenmiyorsanız...
Fazla tuz tüketimi hangi sağlık sorunlarına yol açıyor?
Yiyecek ve içeceklerdeki gizli tuza dikkat!
Bel ağrısında neden 'u tipi yaşam' olabilir
Bel ağrısında 'u tipi yaşam'a dikkat!
Pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtuldu
Pandemi sürecinde kurtuldu! Robotik cerrahiyle...
Şiddeti frenlemek için ‘Donakalıp Tepkisi’ verin
'Öfkeli insan beynini devre dışı bırakıyor'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.