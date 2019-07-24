HABER

Obezler felç riskiyle karşı karşıya

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 20:03 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Obezler felç riskiyle karşı karşıya

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, obezitenin felç riskini arttırdığını söyledi.
Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, inme (felç) için mevcut bazı hastalıkların riski arttırdığını belirterek, "Obezitenin yanı sıra hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi ve kalp ritm bozuklukları bunların başında yer alır. Ailede inme veya kalp krizi geçiren birinin varlığı, sigara ve alkol alışkanlığı ve stres riski arttıran diğer nedenlerdir" diye konuştu.
Şahinkaya, "Tıkalı damar hangi beyin bölgesindeyse o bölgeye ait nörolojik belirtiler gelişir. Örneğin motor hareketi etkileyen bölgede ise vücudun sağ veya sol yarısında tutmama, duyu bölgesindeyse yine vücudun tek beden yarısını etkileyen duyu bozuklukları gelişir. Konuşma merkezinin etkilenmesi konuşamama veya konuşmanın bozulması, görme merkezinin etkilenmesiyle de kısmi görememe veya bulanık görme, bazen de görme alanının tek yarısını görememe gibi belirtiler oluşur. Bu sık klinik görünümlerin yanında her iki bacakta tutamama, sfinkter kusuru, yürüme ve algı bozuklukları, denge bozukluğu da görülebilir. Hastalar bazen inme başlangıcında bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi yaşayabilirler" dedi.
Bir hastanın inme geçirip geçirmediğini hızlıca anlamak ve tanı koymanın çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Nurhan Şahinkaya, "Erken tedavi ile beynin daha büyük alanlarının etkilenmesini önlemek veya etkilenen damarın hızlıca açılarak durumun hasarsız atlatılmasını sağlamak mümkündür. Klinik olarak kuşku duyulan hastalar zaman kaybedilmeden acil servise ve Nöroloji hekimine ulaştırılmalıdır. Tanı aşamasında hastanın Nörolojik muayenesinin değerlendirilmesi ve ardından radyolojik ve laboratuvar incelemesi yapılır. En sık başvurulan radyolajik inceleme beyin tomografisi (BT) ve beyin manyetik rezonans (MR) incelemesidir.
Tedavi, inmenin ne zaman geçirildiği, tıkalı damar büyüklüğüne ve tıkalı damar alanına göre değişir. Acil tedavi programı başlanılan ve devam edilen hastada erken dönemde rehabilitasyon uygulaması da tedaviye eklenir. Risk faktörü yüksek olan hastalarda veya daha önceden atak geçiren hastalarda birincil ve ikincil korunma çok önemlidir. Tansiyon ve kan şekeri regülasyonu, yüksek kolesterol ve trigiliserid seviyelerinin düşürülmesi, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz, Akdeniz tipi beslenme ve varsa kalp ritim bozukluğunun giderilmesi önerilir. Karotis darlığı ve bu nedenle inme geçiren hastalarda belli aralıklarla klinik ve radyolojik takip önerilir" dedi.

Aracını satmak için notere gidince şaşkına döndüAracını satmak için notere gidince şaşkına döndü
Sezaryen sonrası normal doğumSezaryen sonrası normal doğum
Uzmanlardan yaz sıcaklarına karşı korunma uyarısıUzmanlardan yaz sıcaklarına karşı korunma uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.