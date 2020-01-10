HABER
  4. Obezler için mide botoksu

Obezler için mide botoksu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Özellikle yüzlerindeki kırışıklıklarından kurtulmak isteyenlerin başvurduğu botoks işlemi artık obezlerin emrine girdi.

Obezler için mide botoksu

Özellikle yüzlerindeki kırışıklıklarından kurtulmak isteyenlerin başvurduğu botoks işlemi artık obezlerin emrine girdi. Uygulama için 30 dakikanın yeterli olduğu mide botoksuna kilolarından şikayetçi olanların güvenle başvurabildiğini belirten Gastroenterolog Mustafa Yalçın, “Mide botoksu kilo vermede özellikle açlık hissini azaltarak diyet ve egzersize yardımcı olan ve motivasyon sağlayan bir yöntem” dedi.
Obezitenin dünyanın en önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini ve adeta salgın gibi görülme sıklığının arttığını belirten Kent Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Yalçın, kilo vermede sıkıntı çekenler için mide botoksunun önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi. Obezitedeki artışın metabolik, kardiyovasküler ve kanser gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yalçın, “Obezite artarken bir yandan da bu hastalıktan kurtulmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu kişilerin fazla kilolarından kurtulabilmeleri için sunulan diyet, ilaç ve davranış değişikliklerinin etkileri maalesef sınırlı kalıyor. Bariatrik cerrahi (sleeve gastrektomi, bypass, gastrik bant vb) ile iyi sonuçlar alınıyor ancak ciddi riskleri yüzünden herkes tarafından tercih edilmiyor. İnsanlar hem risksiz hem de daha az zahmetle normal kilolarına dönmek istiyor. Mide botoksu böyle bir alternatif, uygun kişilerde mide boşalmasını geciktirme ve erken tokluk hissi sağlayarak kilo vermede yardımcı olabilen bir yöntem” diye konuştu.
Öte yandan Uzm. Dr. Yalçın, mide botoksu hakkında bilinmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:
“Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması; endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine Botilinum toksin A enjekte edilmesi esasına dayanan bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir. Botoksun diğer bir etkisini de mideden salgılanan, açlığı uyaran gyrelin hormonunu azaltarak göstermektedir. Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılmaktadır ve tehlikeli bir yan etkisi bilinmemektedir. Mide botoks uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir. Bir de injeksiyon sırasında kanama ve mide dışına nadirde olsa kaçış olabilir, kanama için endoskopik tedavi, mide dışına kaçmalarda yatarak antibiyotik tedavisi gerekebilir. Mide botoksu bir ameliyat değildir. Tamamen endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Kesi yoktur. İşlem ortalama 30 dakika sürer. Hastalar, işlem esnasında anestezi hekimi eşliğinde uyutulur. Hastanede yatmak gerekli değildir. İşlem sonrası genellikle 1-2 saatlik müşahede yeterlidir. Mide botoksunda kullanılan ilacın tüm etkisinin 4-6 ay içinde vücuttan tamamen silindiği bilinmektedir. Bu nedenle kalıcı bir hasar oluşturma ihtimali yoktur. Altı ay süreyle kişinin olması gereken kilo kadar ya da buna yakın kilo vermesi hedeflenir, bu diyet uyumu ve egzersiz ile desteklenir. Botoks uygulaması sonrası, başlangıçta sıvı gıdalar alınmalıdır. Sonrası özellikle karbonhidratlı, şekerli gıdalardan uzak durulması gerekir. Bu bir diyetisyen takibinde yapılmalıdır. İşlem gerekli görülürse etkisi bittiğinde tekrarlanabilir. Sonuç olarak mide botoksu kilo vermede özellikle açlık hissini azaltarak diyet ve egzersize yardımcı olan ve motivasyon sağlayan bir yöntemdir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Virüslerin direnci arttı, hastalıkların süresi uzadıVirüslerin direnci arttı, hastalıkların süresi uzadı
'Zona hastalığında erken teşhis önemli''Zona hastalığında erken teşhis önemli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Korkutan açıklama! Domuz gribi vakaları arttı

Çinli bilim insanlarından yeşil çay araştırması! Ömrü uzatıyor

Bilim insanlarından yeşil çay araştırması: Ömrü uzatıyor

Influenza nedir? Influenza belirtileri nelerdir?

Influenza nedir?

Lyme hastalığı nedir? Lyme tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

İşte Justin Bieber'ın hastalığı! Felce bile yol açabiliyor

Akciğer kanseri tedavisinde erken teşhis hayati önem taşıyor! Akciğer kanserinde erken teşhis için ne yapılmalı

Bu hastalıkta erken teşhis hayatı önem taşıyor!

'Türü belirlenemeyen hastalık' 44 kişiye bulaştı

'Türü belirlenemeyen hastalık' 44 kişiye bulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.