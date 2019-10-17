O'Brien Dün Gece Akar'la Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akar ile O'Brien başkanlığındaki Türk - Amerikan heyetleri arasındaki görüşmede ana gündem konusu Suriye'ydi. Açıklamada, "Toplantıda başta Güvenli Bölge olmak üzere Suriye’deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Daha önce O'Brien'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu'yla da görüşeceği açıklanmış ancak Dışişleri Bakanı'nın meclisteki programı uzadığı için bu görüşmenin gerçekleşemediği duyurulmuştu.

