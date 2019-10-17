HABER

O'Brien Dün Gece Akar'la Görüştü

17.10.2019 08:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul ettiği açıklandı.

O'Brien Dün Gece Akar'la Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akar ile O'Brien başkanlığındaki Türk - Amerikan heyetleri arasındaki görüşmede ana gündem konusu Suriye'ydi. Açıklamada, "Toplantıda başta Güvenli Bölge olmak üzere Suriye’deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Daha önce O'Brien'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu'yla da görüşeceği açıklanmış ancak Dışişleri Bakanı'nın meclisteki programı uzadığı için bu görüşmenin gerçekleşemediği duyurulmuştu.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Koalisyondan skandal YPG/PKK 'beğenisi'Koalisyondan skandal YPG/PKK 'beğenisi'
Merkel'den şaşırtan destek mesajı!Merkel'den şaşırtan destek mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Erdoğan'a mektup: Aptallık etme, gel anlaşalım, seni sonra arayacağım

Trump'tan Erdoğan'a mektup: Aptallık etme, gel anlaşalım, seni sonra arayacağım

ABD öncülüğündeki koalisyondan skandal YPG/PKK paylaşımı beğenisi

Koalisyondan skandal YPG/PKK 'beğenisi'

Merkel'den şaşırtan destek mesajı! 'Türkiye'nin büyük yük aldığını biliyoruz'

Merkel'den şaşırtan destek mesajı!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi! Tasarı onaylandı!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Iraklı spiker Amanc Baban ve ailesini öldürdüler

Iraklı spiker Amanc Baban ve ailesini öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.