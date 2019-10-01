HABER

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, 40 metrelik obruğa inerek yarasa gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, 40 metrelik obruğa inerek yarasa gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki dağlık arazideki obrukta meydana geldi. Memduh Baştürk, iddiaya göre yarasa gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi. Obruk içinde dengesini kaybeden Baştürk, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları Baştürk'ü kurtaramayınca AFAD ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla Baştürk'ü, iki sedye arasına sarıp, halat yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baştürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldüObruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldüObruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldüObruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
76’lık dede dolandırıcı çıktı76’lık dede dolandırıcı çıktı
Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiVan'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.