Obsesif kompülsif bozukluk belirtileri nelerdir? Obsesif kompülsif bozukluk tedavisi nasıl olur? Obsesif kompülsif bozukluk nasıl geçer?

Takıntılar arasında en sık görülenlerden biri “bulaşma” ve “kirlenme” olarak karşımıza çıkıyor. “Bir şeye ‘hastalık’ dememiz için hayatımızın bazı yönlerinin işlevini bozmuş olması gerekmektedir” diyen uzmanlar, otobüste kirlendiğini düşünen bir kişinin ellerini sürekli yıkamasının işlevselliği bozduğunu belirterek, Obsesif Kompulsif Bozukluğa dikkat çekti.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzm. Psikolog Aziz Görkem Çetin, takıntılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Takıntılar arasında en sık görülenlerden biri ‘bulaşma’ ve ‘kirlenme’ olarak karşımıza çıkmaktadır” diyen Aziz Görkem Çetin, “Bir şeye ‘hastalık’ dememiz için hayatımızın bazı yönlerinin işlevini bozmuş olması gerekmektedir. Örneğin; otobüste dokunduğu için kirlendiğini düşünen bir birey, defalarca elini yıkama davranışı gösteriyorsa bu, işlevselliği bozucu bir nokta olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

TAKINTILARIN ALTINDA SUÇLULUK HİSSİ YATIYOR



“Takıntıyı biraz daha bilimsel formatta açıklamak gerekirse ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ adı ile de ifade edebiliriz. Obsesyonları, düşüncelerimiz; kompulsiyonu da takıntılı düşüncelerimizi rahatlatmak için yaptığımız davranışlar olarak ayırmak mümkündür” diyen Uzm. Psikolog Çetin, “Takıntılara bir başka açıdan da bakmak doğrudur. Takıntılar ile bilinçdışı süreçlerimiz arasında bağlantılar vardır. Bu bağlantılar çocukluk çağımızdan bugünlere kadar uzanan bir süreç olarak tarif edilebilir. Bu süreçteki psikolojik her nokta, bağlantıyı oluşturabilir. Yaşantılarımız, travmalarımız gibi… Takıntıları ya da insanın içinde bulunduğu bir durumu tek bir nokta ile açıklamak doğru değildir. İnsan biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan değerlendirilerek bir nedensellik bulunabilir. Çoğu takıntılı düşüncenin bilinçaltındaki suçluluk hislerinden de kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle bilinçaltı süreçlerin çalışılması bireyi tetikleyen sebeplerin çözümlenmesine yardımcı olacaktır” dedi.