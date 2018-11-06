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Oburluğun altında 'genler' yatıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

YEME bozukluğu olarak belirti gösteren ve obeziteye neden olan 'oburluğun' bir nedeni de genetik yapı.

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- YEME bozukluğu olarak belirti gösteren ve obeziteye neden olan 'oburluğun' bir nedeni de genetik yapı. Vücutta yer alan birçok genin yeme alışkanlıklarımızı belirlemekte önemli rolü olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Akın Sevinç, "Vücudun metabolik özelliklerinin genetik resmini çekerek kişiye doğru beslenme ve egzersiz stratejileri sunabiliyoruz" dedi. Türkiye'de obez kişi sayısını günden güne arttığına dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üys. Akın Sevinç, "İnsan genom projesinin tamamlanması ve genetik biliminde son yıllarda yaşadığımız gelişmelerle insanların genetik yapısını büyük ölçüde anlayabiliyoruz. Bireylerde görülen obezitenin altında yatan metobolik nedenlerin yanı sıra genetik faktörlerin önemini degörmeye başladık. Örneğin vücutta yer alan 8 gen bu konuda en büyük adaylar arasında. Bu genlerin insanlardaki dağılımı kişilerin obeziteye yatkınlığını belirliyor" diye konuştu. PORSİYON SEÇİMLERİMİZİ ETKİLİYOR Vücutta bulunan 8 genin insanların davranışlarını etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üys. Akın Sevinç, "Genlerimiz aslında milyonlarca yıl önce kodlanmaya başladı. Genetik yapımız bu kodlanma esnasında birçok aşamadan geçti. Ancak bu kodlamalardan bazılarının hızla değişen ve globalleşen dünyanın gündelik koşullarına uyum sağlayamadığı için bu uyumsuzluk bizlerde obezitenin de dahil olduğu birçok rahatsızlık olarak olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, evrimsel olarak enerji dengemizi korumakla görevli bir gen. Bu gen büyük bir ihtimalle buzul çağlarında türümüzün devam etmesini sağlamıştı, ama günümüze geldiğimizde maalesef bir restorana gittiğimizde tek ya da buçuk porsiyon ile gözümüzün doymasına neden oluyor. Bu genler, bu ve bunun gibi birçok mekanizmayı tetikleyerek bizim yeme alışkanlıklarımızı belirlemede çok büyük rol sahibi ve artık genetik testler bu genetik faktörleri belirlemede çok büyük yol kat ettiler" ifadelerini kullandı. "DOĞRU BESLENME STRATEJİLERİ HAZIRLANIYOR" Vücudun genetik resmini çekerek kişiye özel bir beslenme planının hazırlanabileceğini anlatan Akın Sevinç, elde edilen genetik bilgi sonrası vücudun yönetimi konusunda ise şunları söyledi: "Genelde oburluk ve doygunluk hissinin oluşmaması ya da açlığa verdiğimiz aşırı tepkinin altında yatan nedenler belli metabolik eksikliklerden ortaya çıkıyor. Belki bir vitamin eksikliğini vücudumuz bir meyveyle giderebileceği dürtüyü endüstrileşen dünyamızda biz meyveli pasta yiyerek giderme yolunu seçiyoruz. Bu ve bunun gibi birçok yanlış seçim birikerek obezite olarak karşımıza çıkıyor. Bizim elde ettiğimiz genetik bilginin bireylerin egzersiz ve beslenme planlamasına entegrasyonu da çok önemli. Bu noktada insanlar uzmanlarla çalışmalı ve gerekirse beslenme uzmanları spor hekimlerinin yanısıra ve genetik danışmanlık alanında eğitimli kişilerle çalışmalarını öneriyorum."

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Oburluğun altında 'genler' yatıyorOburluğun altında 'genler' yatıyor
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