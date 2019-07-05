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"Obur"un balıkla yuttuğu iğne ameliyatla çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

"Obur"un balıkla yuttuğu iğne ameliyatla çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, balıkçı barınağındakilerin beslediği kedinin, yediği balıkla yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı'ndaki Mersin Balıkçı Barınağı'nda besledikleri kedinin balığı olta iğnesi ile yuttuğunu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Veteriner Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kafese alınan kedi, hayvan ambulansıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

"Obur" ismi verilen kedinin yuttuğu olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
balık kedi Mersin olta

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