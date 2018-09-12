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Obüs ve tanklar Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı - Sınır mahallesinde ikamet eden çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, konvoyun geçişi sırasında ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Türkiye'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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- Askerlerden çocuklara çikolata

Öte yandan, Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mahallede ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrakları astı.

Çocuklar geçen askeri araçlardaki personele ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı. Onların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan askerler, çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda

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