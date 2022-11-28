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Ocağa koyduğu süt bir anda patlayınca neye uğradığını şaşırdı! "İlk defa gördüm, daha önce hiç başıma gelmemişti"

28.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören’de bir kadının, çocuklarına içirmek için ocağa koyup ısıttığı süt bomba gibi patladı. Bu esnada 16 aylık bebeğinin annesinin kucağında olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Kameraya da yansıyan o anları anlatan kadın, "Cezveye sütü bıraktıktan 5 dakika içinde bir anda patladı. Çok şaşırdım ilk defa sütün patladığını gördüm daha önce hiç böyle bir durum başıma gelmemişti" diye konuştu.

Ocağa koyduğu süt bir anda patlayınca neye uğradığını şaşırdı! "İlk defa gördüm, daha önce hiç başıma gelmemişti"

İlginç olay, Güngören’de 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Miray Bal Gezmiş marketten bir markaya ait süt aldı. Sütü çocuklarının içmesi için ocağın başına geçti. Süt cezvede piştiği sırada bir anda patladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şoke oldu. Bu esnada 16 aylık bebeğinin annesinin kucağında olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Patlama sesini duyan Miraç bebek ağlayarak annesine koştu. Anne Miray Gezmiş çocuğunu hemen sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

"5 DAKİKA İÇİNDE BİR ANDA PATLADI"

Miray Bal Gezmiş, çok korktuklarını dile getirerek, “Pazartesi günü öğleden sonra gerçekleşti evde süt bitmişti süt almaya gitmiştim eve geldim normalde hep birlikte yemek pişiririz süt ısıtırız. O gün tesadüf eseri ablam kahveye gelmişti kızım buradaydı oğlum içerdeydi, sütü koydum 5 dakika içinde bir anda patladı. Çok şaşırdım ilk defa sütün patladığını gördüm daha önce hiç böyle bir durum başıma gelmemişti. İlgili markaya mail attım, sosyal medyadan görüntüleri ve fişi gönderdim. Hemen iletişime geçtiler. Seri ve barkot numaralarını aldılar. Ben sütleri toplatıp kalben gelecek bir özür beklemiştim çünkü benim çocuğum kucağımda da olabilirdi ya da herhangi bir anne babada bunu yaşayabilirdi. Ben kimsenin benim yaşadığını yaşamasını istemiyorum. Allah bizi korudu çok tesadüfü bir şekilde kucağımda değildi.

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"2 PAKET SÜT BIRAKMAK İSTEDİLER"

Yetkililere seslenmek istiyorum! Lütfen bizi yok saymayın aradan 5 gün geçti ondan sonra beni ziyaret etmek istediniz. Bunlar hemen hallolması gereken şeyler bir insanın başına kötü bir şey mi gelmesi gerekiyor? Aradıklarında 2 paket süt bırakmak istediler Allah’a şükür ihtiyacımız yok. Benim amacım kimsenin başına gelmesin. Çocuklarımız ve her canlı çok kıymetli. Cezveye sütü bıraktıktan sonra ocağın altını yaktım bir anda her yere sıçradı, bana doğru geldi bebeklerimle. Süt de başında beklenmesi gereken bir içecek, kahveyi hazırlamak için yöneldiğim sırada oldu. İnternetten araştırma yaptım pek bilgim yoktu bakteri üreten sütler ısınmaya geçtiği an bakteriler dibe çöktüğü için patlıyormuş doğruluğundan emin değilim. Bozulmuş bir sütmüş patladı” dedi.

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(İHA)

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süt Güngören

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