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Ocağı yakarken sızan gazın alev almasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir evde, açık unutulan piknik tüpünden sızan ve mutfağı saran gaz,  Hüsniye Arguç'un (65) ocağı yakmak istemesiyle parladı.

Ocağı yakarken sızan gazın alev almasıyla yaralandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir evde, açık unutulan piknik tüpünden sızan ve mutfağı saran gaz, Hüsniye Arguç'un (65) ocağı yakmak istemesiyle parladı. Arguç, ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Tuna Mahallesi 5531 Sokak'ta meydana geldi. Ocağı yakmak için mutfağa giden Hüsniye Arguç, açık unuttuğu piknik tüpünden sızan gazı fark etmedi. Evde yalnız olan Arguç'un çakmağı çaktığı sırada mutfağa dolan gaz alev aldı. Arguç'un elleri ve yüzü hafif şekilde yandı. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arguç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Ocağı yakarken sızan gazın alev almasıyla yaralandıOcağı yakarken sızan gazın alev almasıyla yaralandı

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