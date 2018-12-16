HABER

Ocağın yanındaki tül perde tutuşunca ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 17:57 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, ocakta yemek yapılırken, tül perdenin tuşuması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Ocağın yanındaki tül perde tutuşunca ev yandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, ocakta yemek yapılırken, tül perdenin tuşuması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Emir Sultan Mahallesi 2202 Sokak'ta H.E.'ye ait evden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının ilk belirlemelere göre ocakta yemek yapılırken, yakındaki tül perdenin tutuşmasıyla çıktığı saptandı.

FOTOĞRAFLI

Ocağın yanındaki tül perde tutuşunca ev yandıOcağın yanındaki tül perde tutuşunca ev yandı

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni, öldüKalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni, öldü
Adıyaman'da çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü kaçtıAdıyaman'da çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.