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Ocağına incir ağacı dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde daha önce ev olan mobilya dükkanının içinde büyüyen incir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor.

Kahramanmaraş’ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde daha önce ev olan mobilya dükkanının içinde büyüyen incir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor. İncir ağacını kesmeye kıyamayan mobilyacı Remzi Yalçınkaya (81), dükkanın tavanından delik açarak ağacın dışarı çıkmasını sağladı. Mevsiminde meyve de veren incir ağacı üst kattaki evin balkonundan çıkarak çatıya kadar yükseliyor.
Aynı zamanda Kore gazisi olan Remzi Yalçınkaya’nın vefat etmesinden sonra oğlu Mehmet Yalçınkaya’nın işlettiği mobilyacı dükkanında çalışan Sedat Karabörk, "Burası daha önce evdi ve biz atölyeye çevirdik. Ağacın etrafını toparladık ve bakımını yaptık. İncir ağacının meyvesi de var ve kesilmemesine gönlümüz razı olmadı ağaç da büyüdükçe büyüdü” diye konuştu.
İş yerinde çalışan Serhat Çolak isimli bir genç ise “Ben ilk görünce dikkatimi çekti ve ağacın etrafını açtık bakımlarını yapıyoruz ve meyvesi de oluyor. Bu ağacı gören insanlar şaşırıyor gören bir kere daha bakıyor ve fotoğrafta çektiriyorlar” ifadelerini kullandı.

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