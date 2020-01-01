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  4. Ocak 2020 Dünya Gündemi

Ocak 2020 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması, ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Ocakta uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ocak

- Hırvatistan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

2 Ocak

- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ocak ayı başkanlığını Vietnam devralacak.

3 Ocak

- ABD Başkanı Donald Trump, "Trump için Evanjelikler Koalisyonu" adlı girişimi başlatacak.

5 Ocak

- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. İkinci turda, mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve eski başbakan Zoran Milanovic yarışacak.

7 Ocak

- Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.

- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Brexit yasasını görüşecek ve nihai oylamasını yapacak.

- ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

10 Ocak

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Otomobil Sergisi açılacak.

14 Ocak

- ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı olan isimler, Iowa'da düzenlenen canlı yayında tartışacak.

19 Ocak

- Balkanlarda yaşayan Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.

- Belçika'da, bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

20 Ocak

- İngiltere'de İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi yapılacak.

- ABD'de Martin Luther King Jr. günü kutlanacak.

22 Ocak

- Hollanda'nın Rotterdam kentinde "49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" başlayacak.

28 Ocak

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı" düzenlenecek.

29 Ocak

- Brüksel'de, iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı düzenlenecek.

31 Ocak

- İngiltere'nin AB'den ayrılması için verilen süre dolacak.

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