Ocak ayında deniz keyfi

Yurtta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava, kar ile sağanak yağış etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18.3 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Ocak ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denizin keyfini çıkardı. Bazıları suya kendilerini atarken, bazıları da kum ve şezlonglara uzanarak güneşlendi. Sahilde yürüyüş yapan çiftler, kumda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Birçok tatilci de güneş banyosu yaparak kitap okumayı tercih etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiği öğrenilirken, sıcaklığın ise 16-18 derece arasında değişeceği kaydedildi.

