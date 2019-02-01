Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyasının Ocak ayı raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. Ocak ayında en çok konuşulan sanatçı Fazıl Say oldu.

MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlamış olduğu araştırmayı açıkladı. Magazin ve sanat dünyası 2019’un ilk ayına hızlı bir giriş yaptı. Yapılan medya araştırmasına göre Ocak ayının en dikkat çeken sanatçısı Fazıl Say olurken, 2018’in en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı’nın yılın ilk ayında da gündemden düşmediği görüldü. Oyuncu Deniz Çakır hakkında ise bir AVM’de başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. ’’Halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik etme’’ suçlarıyla açılan soruşturmada hakkında takipsizlik kararı verilen Çakır, 5 bin 062 haberin konusu oldu. Ocak ayının en üzücü haberi ise 74 yaşındaki usta oyuncu Ayşen Gruda’dan geldi. 23 Ocak’ta hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Yeşilçam’ın dev ismine medyada 7 bin 166 haberle yer verildi.