Ocak ayının öne çıkan oyunları

Eğer 2020 yılı için heyecanlı geçecekse, bu ay gözünüze kestirdiğiniz birkaç isim elbet vardır. Gelin listeye beraber bakalım:

AO Tennis 2 (PC) – 9 Ocak

Monster Hunter World: Iceborne (PC) – 9 Ocak

To The Moon (Switch, PC) – 16 Ocak

Dragon Ball Z: Kakarot (PlayStation 4, Xbox One, PC) – 17 Ocak

Tokyo Mirage Sessions #FE (Switch) – 17 Ocak

Moons of Madness (PlayStation 4, Xbox One) – 21 Ocak

Kingdom Hearts III Re:Mind (PlayStation 4) – 23 Ocak

Mosaic (PlayStation 4, Xbox One, Switch) – 23 Ocak

Oddworld: Stranger’s Wrath HD (Switch) – 23 Ocak

Rugby 20 (PlayStation 4, Xbox One, PC) – 23 Ocak

The Walking Dead: Saints & Sinners (PC) – 23 Ocak

Journey to the Savage Planet (Xbox One, PC) – 28 Ocak

Kentucky Route Zero: TV Edition (PlayStation 4, Xbox One, Switch) –28 Ocak

Pillars of Eternity II: Deadfire (PlayStation 4, Xbox One) – 28 Ocak

Warcraft III: Reforged (PC) – 28 Ocak

Through the Darkest of Times (PC) – 30 Ocak

Cyberpunk 2077 Ertelendi