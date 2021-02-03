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Ocak enflasyonunda yüzde 14,7'lik artış

03.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yıllık yüzde 14,97 ve aylık yüzde 1,68 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Ocak ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki yılın ocak ayına oranla yüzde 14,7'lik artış kaydedildi. Enflasyonda artış, 2019 Aralık ayına göre yüzde 1,68 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 12,53 oldu.

Yıllık bazda en büyük fiyat artışları yüzde 24,53 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 23,25 ile ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaşımda kaydedildi. Fiyat artışlarının en düşük olduğu kalemler ise yüzde 1,35 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 6,13 ile eğitim oldu.

Aylık bazda ise fiyat artışlarının en yüksek olduğu gruplar yüzde 4,25 ile sağlık, yüzde 3,02 ile konut ve yüzde 2,90 ile ev eşyası olarak kaydedildi. Aylık bazda en büyük düşüş, fiyatlarda yüzde 4,37'lik düşüşün gerçekleştiği giyim ve ayakkabı ile yüzde 0,03'lük düşüşün kaydedildiği eğitimde gerçekleşti.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden 293 maddenin ortalama fiyatında artış kaydedildi. 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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