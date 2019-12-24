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Ocakta bırakılan yemek apartmanda paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 08:19 | Son Güncelleme

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinde kalan işçinin yemeği tüpe koyup uyuyakalması sonucu çıkan dumanlar, apartman sakinlerinin paniğe kapılmasına neden oldu.Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Camikebir Mahallesi 657 sokak üzerinde meydana geldi.

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinde kalan işçinin yemeği tüpe koyup uyuyakalması sonucu çıkan dumanlar, apartman sakinlerinin paniğe kapılmasına neden oldu.
Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Camikebir Mahallesi 657 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Camikebir Mahallesi 657 Sokak üzerinde bulunan ve soğutma sistemleri tamiri yapılan bir iş yerinde kalan işçi, ocağa yemek koydu, sonrasında ise uyuyakaldı. Bu sırada ocakta yanan yemek nedeniyle iş yerinden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden bina sakinleri apartmanı boşaltırken, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, dumanlara müdahale ederken, dumanın da çıkış sebebini araştırdılar. Yapılan kısa süreli çalışma sonucunda iş yerindeki dumanlar tahliye edilirken, dumanın yanan yemekten kaynaklandığı belirlendi. Yemek ve tüplü ocağın iş yerinin dışına çıkartılmasıyla itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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