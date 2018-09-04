Ocakta su kaynatılan kazana düşen Suriyeli çocuk öldü

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ocakta, çamaşır yıkamak için su kaynatılan kazana düşen Suriyeli 2 yaşındaki Ahmet Seleme, öldü.
Olay, öğle saatlerinde Harran ilçesinin kırsal Tahılalan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Fatma Seleme, çamaşır yıkamak için evinin bahçesinde bulunan ocakta su kaynattı.Bu sırada bahçede oynayan Seleme'nin oğlu Ahmet, ocağın yanından geçerken dengesini kaybedip, kazana düştü. Acılan içinde çığlık atan minik Ahmet'in yardımına annesi koştu, kazandan çıkarıldı.
Vücudunun büyük bölümünde üçüncü derecede yanıklar oluşan Ahmet Seleme, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak minik Ahmet, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü
'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi
Sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü
Rus devlet televizyonunun Putin'in maceralarını aktaran haftalık belgeseli yayında: Ayılar aptal değil, Putin'i görünce ne yapacaklarını bilirler
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum