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Ocakta su kaynatılan kazana düşen Suriyeli çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ocakta, çamaşır yıkamak için su kaynatılan kazana düşen Suriyeli 2 yaşındaki Ahmet Seleme, öldü.

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ocakta, çamaşır yıkamak için su kaynatılan kazana düşen Suriyeli 2 yaşındaki Ahmet Seleme, öldü.
Olay, öğle saatlerinde Harran ilçesinin kırsal Tahılalan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Fatma Seleme, çamaşır yıkamak için evinin bahçesinde bulunan ocakta su kaynattı.Bu sırada bahçede oynayan Seleme'nin oğlu Ahmet, ocağın yanından geçerken dengesini kaybedip, kazana düştü. Acılan içinde çığlık atan minik Ahmet'in yardımına annesi koştu, kazandan çıkarıldı.
Vücudunun büyük bölümünde üçüncü derecede yanıklar oluşan Ahmet Seleme, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak minik Ahmet, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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