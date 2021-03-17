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  4. Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi

Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi

17.03.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da yemek pişirmek için altını ateşlediği ocağı açık unutan alkollü vatandaş uyuyakaldı.

Tekirdağ’da yemek pişirmek için altını ateşlediği ocağı açık unutan alkollü vatandaş uyuyakaldı. Yanan tencere dumanından zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı.
Olay, Malkara ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen G.Y. (46), yemek pişirmek için ocağa koyduğu tencerenin altını ateşledi. Bir anlık dalgınlık sonrası uyuya kalan G.Y. ocaktaki içine yağ döktüğü tencereyi unuttu.

Yanan tencereyi balkondan fırlattı
Binadan yoğun şekilde dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin evine geldiğini gören G.Y. apar topar yataktan kalkarak, ocakta yanan tencereyi balkondan yola fırlattı.

Tedavisi devam ediyor
Dumandan zehirlenen G.Y. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Malkara Devlet Acil’deki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilen G.Y. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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