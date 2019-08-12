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Ocakta unuttuğu yemek yandı, itfaiyeciyle karşılaşınca şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir dairede çıkan dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, balkondan girdiği mutfakta ev sahibi Adnan Coşkun ile karşılaştı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir dairede çıkan dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, balkondan girdiği mutfakta ev sahibi Adnan Coşkun ile karşılaştı. İtfaiyeyi görünce şaşıran Coşkun'un ocağa koyduğu yemeğin, uyuyakalınca yandığı belirlendi.

​Muratpaşa ilçesi 2772 Sokak'taki Palmiye Sitesi'nin birinci katında Adnan Coşkun'un oturduğu daireden saat 09.00 sıralarında duman çıktığını görenler, itfaiye ve polise haber verdi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, duman çıkan dairenin balkonuna merdivenle çıktı. İtfaiyeciler, balkon kapısını açar açmaz uykudan uyunan Adnan Coşkun ile yüz yüze geldi. Coşkun itfaiyecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İtfaiye ocakta yanan yemeğe müdahale ettikten sonra kapı ve pencereleri açarak dumanı tahliye etti.

Adnan Çoşkun, mutfaktaki ocağa yemek koyduktan sonra yorgunluktan uyuyakaldığını söyledi.

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