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Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde ocakta unutulan yemek yangın çıkmasına neden oldu.

Manisa’nın Kula ilçesinde ocakta unutulan yemek yangın çıkmasına neden oldu. Bitişik iki evi saran yangında iki kardeşin evi küle döndü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Kula’ya bağlı Sandal Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 46 numaralı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal ve Bayram Özdinç kardeşlere ait yan yana bitişik evlerden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede evleri saran yangını gören vatandaşlar, durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Tutuşan çatının çökmesi ve evde bulunan gaz dolu tüplerin patlamasıyla yangının şiddeti arttı. 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında iki ev de küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yaptığı incelemede yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığını ve tüplerin alev almasıyla yangının şiddetinin arttığını belirledi. Yangının çıktığı evde Celal Özdinç ve eşinin evde olmadığı öğrenilirken, Bayram Özdinç’in ilçe merkezinde ikamet ettiği ve olayın meydana geldiği evde annesinin yaşadığı öğrenildi. Yangında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi

Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi
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