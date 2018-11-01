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Ocakta unutulan yemek panik yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta apartmanda bir daireden yükselen dumanlar nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa çıktı.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta apartmanda bir daireden yükselen dumanlar nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa çıktı. Dumanların R.K.'nın ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıktığının anlaşılması üzerine olumsuz bir durum olmadığını öğrenen bina sakinleri evlerine geri döndü. Yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Apartmanı saran dumanları fark eden bina sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede verilen adrese giden itfaiye, dumanların geldiği daireyi bulmak için uzun süre çaba sarf etti. Panik yaşayan bina sakinlerinin bir bölümü sokağa çıktı. Binanın doğalgaz hattını da keserek önlem alan ekipler, daireleri kontrol etmeye başladı. Ekipler, binanın çatı katındaki dairenin kapısını şüphe üzerine kırarak içeri girdi. Daireyi kontrol eden ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. İtfaiye ekibi, dumanın binanın birinci katında bulunan R.K.'ya ait daireden geldiğini tespit etti. Ekiplere kapıyı açan R.K., mutfakta pişirdiği yemeği ocakta unutmasından dolayı yoğun duman oluştuğunu ve kendi imkanlarıyla söndürdüğünü söyledi. R.K.'ya tepki gösteren komşusu Bülent Ercümer, "Duman benim evimden geliyor dese bir şey olmayacak. Bu kadar insan panik yaşadı. Yazık, günah. İnsanların çocuğu var hastası var. Bu duyarsızlık, başka bir şey değil." diye tepki gösterdi. Bina sakinleri de durumun anlaşılması üzerine evlerine geri döndü. Yapılan incelemenin ardından ekipler, olayla ilgili tutanak tutarak binadan ayrıldı.

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