Ocakta unutulan yemek yandı, 2 kardeş dumandan etkilendi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, anneleri Fatma C.'nin ocakta unuttuğu yemek yanınca çıkan küçük çaplı yangında dumandan etkilenen Adem Efe (3) ve Eylül (1) hastaneye kaldırıldı. Yangın ise büyümeden söndürüldü.

Olay, Merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Çığır Sokak'ta meydana geldi. Fatma C., iddiaya göre hazırladığı yemeği pişmesi için ocağa koydu. Fatma C., yemeği ocakta unutunca küçük çaplı yangın çıktı. Durumu fark eden Fatma C.'nin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, ocaktaki yangını büyümeden söndürdü. Evde bulunan Adem Efe ve Eylül C., evi kaplayan dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

