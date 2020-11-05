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  4. Ocakta unutulan yemek yaşlı çifti hastanelik etti

Ocakta unutulan yemek yaşlı çifti hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yemekte unutulan yemeğin tutuşması sonucunda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yemekte unutulan yemeğin tutuşması sonucunda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın giriş katında bulunan evde ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucunda yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sırasında evde bulunan 71 yaşındaki Tükran S. ve 88 yaşındaki Abdullah S. çifti dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Türkan S. ve Abdullah S. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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