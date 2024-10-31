Öcalan çıkışı sonrası son durum! Çarpıcı ankette fark ilk kez bu kadar az çıktı: En dikkat çeken değişim MHP'de

Türkiye 2023 ve 2024'te iki kritik seçim yaşamasına rağmen siyasetteki yoğun gündem azalmadı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta yaptığı 'Öcalan' çıkışı harareti daha da artırdı. Araştırma şirketlerini harekete geçiren çıkış sonrası anket sonuçları kamuoyu tarafından merak edilmeye başladı.

3 BİN 700 KİŞİLİK ÇALIŞMA

Son çalışma AREA araştırma tarafından yapıldı ve vatandaşlara, 'Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?' sorusuna yanıt arandı. 20-27 Ekim arasında yapılan araştırmaya 26 ilden 3 bin 700 kişi katıldı. Hata payı artı eksi yüzde 1,60 olarak belirlenen çalışmada dikkat çeken sonuçlar çıktı.

MHP'NİN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ

Zirve değişmese de birinciyle ikinci arasında fark ilk kez bu kadar az çıktı. CHP birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı. Sonuçlara MHP'deki düşüş göze çarptı. DEM Parti ve İYİ Parti son araştırmada MHP'nin önünde yer aldı.

İşte AREA'nın araştırmasında yer alan son sonuçlar;

CHP yüzde 30,1

AK Parti yüzde 30

DEM Parti yüzde 9,5

İYİ Parti yüzde 8,3

MHP yüzde 7,7

Zafer Partisi yüzde 6,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,2

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5

Kararsızlar dağıtılmadan önce durum şöyle;

CHP: yüzde 22,4

AK Parti yüzde 22,3

DEM Parti yüzde 7,0

İYİ Parti yüzde 6,2

MHP yüzde 5,7

Zafer Partisi yüzde 4,9

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,1.