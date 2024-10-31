HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Öcalan çıkışı sonrası son durum! Çarpıcı ankette fark ilk kez bu kadar az çıktı: En dikkat çeken değişim MHP'de

Öcalan çıkışı sonrası son durum! Çarpıcı ankette fark ilk kez bu kadar az çıktı: En dikkat çeken değişim MHP'de

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminin hareketliliği araştırma şirketlerinin de çalışmalarını etkiledi. Son günlerde MHP liderinin 'Öcalan' çıkışı sonrası yaşanan yoğun gündem anket sonuçlarına yansıdı. Zirvede CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar az çıkarken en dikkat çeken sonuç ise MHP'de yaşandı. İşte AREA şirketine göre 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusunun yanıtı...

Öcalan çıkışı sonrası son durum! Çarpıcı ankette fark ilk kez bu kadar az çıktı: En dikkat çeken değişim MHP'de

Türkiye 2023 ve 2024'te iki kritik seçim yaşamasına rağmen siyasetteki yoğun gündem azalmadı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta yaptığı 'Öcalan' çıkışı harareti daha da artırdı. Araştırma şirketlerini harekete geçiren çıkış sonrası anket sonuçları kamuoyu tarafından merak edilmeye başladı.

Ekran görüntüsü 2024-10-31 073838

3 BİN 700 KİŞİLİK ÇALIŞMA

Son çalışma AREA araştırma tarafından yapıldı ve vatandaşlara, 'Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?' sorusuna yanıt arandı. 20-27 Ekim arasında yapılan araştırmaya 26 ilden 3 bin 700 kişi katıldı. Hata payı artı eksi yüzde 1,60 olarak belirlenen çalışmada dikkat çeken sonuçlar çıktı.

MHP'NİN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ

Zirve değişmese de birinciyle ikinci arasında fark ilk kez bu kadar az çıktı. CHP birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı. Sonuçlara MHP'deki düşüş göze çarptı. DEM Parti ve İYİ Parti son araştırmada MHP'nin önünde yer aldı.

a2

İşte AREA'nın araştırmasında yer alan son sonuçlar;

CHP yüzde 30,1
AK Parti yüzde 30
DEM Parti yüzde 9,5
İYİ Parti yüzde 8,3
MHP yüzde 7,7
Zafer Partisi yüzde 6,6
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,2
Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5

a1

Kararsızlar dağıtılmadan önce durum şöyle;
CHP: yüzde 22,4
AK Parti yüzde 22,3
DEM Parti yüzde 7,0
İYİ Parti yüzde 6,2
MHP yüzde 5,7
Zafer Partisi yüzde 4,9
Yeniden Refah Partisi yüzde 3,1
Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,1.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
anket sonuçları Milletvekili CHP MHP ak parti anket
En Çok Okunan Haberler
CHP'de hareketlilik! Tutuklanma kararı sonrası Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

CHP'de hareketlilik! Tutuklanma kararı sonrası Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

R. Madrid Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! 'Ne kadar istiyorsunuz?'

R. Madrid Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! 'Ne kadar istiyorsunuz?'

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

ABD bu iddiayı konuşuyor! "Elon Musk gizlice satın aldı"

ABD bu iddiayı konuşuyor! "Elon Musk gizlice satın aldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.