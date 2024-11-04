Öcalan için 'genel af' gündeme geldi! Bahçeli'yi duyduğunda "inanamadığını" söyleyen Bülent Arınç: Yapılacaksa yapılıp iş bitmeli

Türkiye siyaseti son zamanların en hareketli günlerinden geçiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bebek katili teröristlerin elebaşı Abdullah Öcalan hakkında beklenmedik sözleriyle ülke gündemine yön verdi. Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşmasını gündeme getiren Bahçeli'nin çağrısına AK Parti'nin kurucularından, eski Cumhurbaşkanı Vekili, 22. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yorumu ise çağrıya bambaşka bir boyut kattı.

GENEL AFFI GÜNDEME TAŞIDI

AK Parti'nin kurucularından, eski Cumhurbaşkanı Vekili, 22. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, t24'ten Cansu Çamlıbel ile gerçekleştirdiği söyleşide Öcalan konusunda genel af meselesini gündeme taşıdı. Bahçeli'yi ilk duyduğuna inanamadığını söyleyen Arınç, Öcalan'ın Meclis'te konuşması durumunda DEM Parti'ye kapatma davası açılması senaryosundan umut hakkına dek birçok başlıkta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ'Yİ İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sorulan Arınç şöyle konuştu:

"Fakat tabii Bahçeli’nin 'Öcalan çıksın, tecrit kalksın, gelsin Meclis’te konuşma yapsın' sözlerini duyunca önce inanamadım. 'Bu sözler gerçekten Bahçeli'ye mi ait? Nerede konuştu?' diye hemen danışmanlarımı aradım. Çünkü bu, ondan beklenecek bir şey değil. Her gün 'o kapatılsın, bu kapatılsın, onu kapatmayanları biz kapatalım, asalım, keselim' bu havalarda olan bir insanın hiç olmayacak bir iddiayla konuşuyor olmasına herkes tabii şaşırdı. O nedenle de 'Heralde yeni bir süreç başlayacak ve bu süreçte Türkiye'nin kadim bir sorunu olan -bana göre de bir beka meselesi haline gelen- terörünün tamamen bitirilmesini gündeme getirecekler' diye düşündüm."

"ÖCALAN’I MECLİS’TE DEM GRUBUNDA KONUŞTURSALAR ERTESİ GÜN O PARTİYE KAPATMA DAVASI AÇILIR”

Öcalan'ın "şu an, özel izinle, sadece kendi birinci derece yakınlarının cenazesi için kolları kelepçeli, arkasında yüzlerce jandarma olan bir şekilde çıkartılabileceğini" öne süren Arınç "Diyelim ki Öcalan’ı getirip Meclis’te DEM Parti grubunda konuşturdular, hiçbir şey olmasa Cumhuriyet Başsavcısı ertesi gün o parti hakkında Öcalan’ı konuşturduğu için doğrudan kapatma davası açar" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK 'GENEL AF' SÖZLERİ: YAPILACAKSA YAPILIP İŞ BİTMELİ

Öcalan'ın TBMM'ye gelmesini "katiyen mümkün görmediğini" belirten Arınç 'genel af' konusunda gündeme yeni yön verecek bir açıklamaya imza atarak şunları söyledi:

"Yani Meclis’e gelmesini ben katiyen mümkün görmüyorum. Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir. Ama devlet hayatımdan biliyorum, askerlikte erken terhis bu tarafta da genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli."

"UMUT HAKKI TEK KİŞİYE YÖNELİK BİR DÜZENLEME GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısında sözünü ettiği 'umut hakkı' konuşulacaksa AİHM kararlarının da uygulanmasını umduğunu ifade eden Arınç, "Sadece bir kişiye yönelik bir düzenleme gibi görünüyor" dedi.

BAHÇELİ'YE SORU YÖNELTTİ

Ayrıca Bahçeli'ye seslenen Arınç "Siz hala Öcalan'ın söylediği sözlerin aynen kabul edileceğini mi düşünüyorsunuz Kandil'de?" sorusunu yöneltti.



Bülent Arınç ve Cansu Çamlıbel

MHP, BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI "MİLAT" OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a çağrısına ilişkin yaptığı ilk açıklamada “Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler ‘22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra’ diye yapılacaktır” demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır