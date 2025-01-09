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Öcalan'ın çağrısı için tarih verdi! İki seçenek var diyerek açıkladı: "Kandil direnirse..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.01.2025 12:16
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan yeni süreçte sıradaki adımın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrı oldu belirtilirken; gazeteci Nagehan Alçı tarih verdi. "Öcalan bir aksilik olmazsa şubat sonu gibi kayıtsız şartsız bir çağrı yapacak" iddiasında bulunan Alçı, iki seçenek olduğunu belirtti: Kandil direnirse...

Öcalan'ın çağrısı için tarih verdi! İki seçenek var diyerek açıkladı: "Kandil direnirse..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan yeni süreçte adım adım ilerleniyor. İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili heyet, TBMM'de parti turuna çıkmıştı. Meclis'teki partilerle görüşen DEM Partili heyet, süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Söz konusu sürecin daha önceki 'Çözüm süreci'nden farklı olduğunun her fırsatta altı çizilirken; sürecin nasıl ilerleyeceği ve nereye evrileceği merak konusu oldu.

"ABDULLAH ÖCALAN ÇAĞRI YAPACAK" DEDİ, TARİH VERDİ

Konuyla ilgili kulis bilgilerini aktaran gazeteci Nagehan Alçı, teröristbaşı Öcalan'ın kayıtsız şartsız bir çağrı yapacağını belirterek tarih verdi.

FASFA

"KANDİL CİDDİ BASKI ALTINDA"

Alçı, "Yaptığım farklı görüşmelerden çıkardığım genel kanaat şu: Öcalan bir aksilik olmazsa şubat sonu gibi kayıtsız şartsız bir çağrı yapacak. Kandil ciddi bir baskı altında. Hatta teyit ettiremedim ama duyduğuma göre ABD de geçtiğimiz yıl birtakım görüşmeler yapmış Kandil ile…" ifadelerini kullandı.

"KANDİL DİRENİRSE..."

Adım adım ilerleme yolunun kabul gördüğünü belirten Alçı, sürecin önünde iki seçenek olduğunu belirterek "Ya Öcalan’ın çağrısı tam karşılık bulacak ya da Kandil direnirse direnecek ama örgütün yüzde 70-75’i Öcalan’a bağlı olduğu için bunun dışında kalanlar marjinalize olacak." dedi.

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DİKKAT ÇEKEN 'DEM PARTİ' DETAYI

Önceliğin barış olduğunu bunun sonrasında çözümün konuşulacağını belirten Alçı, DEM Parti için de dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Bence DEM Parti de bu yolla PKK vesayetinden kurtulmak istiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Abdullah Öcalan DEM Parti
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