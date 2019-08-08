Öcalan: Kürt sorununun çözümü için hazırım

Öcalan mesajında "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim" dedi.İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan "Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır" dedi.

Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu dün İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde PKK lideriyle yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını bugün Twitter üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada "Sayın Öcalan çatışma ve savaş politikalarındaki ısrar nedeniyle yaşanan gidişatı kaygı verici görmektedir. Kırk yıldır yaşanan insani, siyasal, ekonomik kayıplara işaret ederek bölgesel durum itibariyle aynı politikadaki ısrarın daha ağır sonuçlar ortaya çıkaracağını herkesin görmesi gerektiğini ifade etmiştir" denildi.

Avukatları Öcalan'ın "Kürtlerin başkaca bir devlete ihtiyacı olmadığını" ifade ettiğini, ancak "Kürtlerin bir hukuku olacak mıdır?" diye de sorduğunu ifade etti.