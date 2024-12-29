Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk hamle: Tarih de verdiler! "Randevu almaya başlayacağız"

Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti'nin yol haritası adım adım çiziliyor. DEM'in ilk işi siyasi partilerden randevu istemek olacak. Görüşmelerin başlangıcı için 2025 bekleniyor.

DEM PARTİ'DEN İKİ İSİM İMRALI'YA GİTTİ

2013- 2015 yılları arasındaki çözüm sürecinde İmralı heyetinde de yer alan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün sabah İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşme gerçekleştirdi.

"GÖRÜŞMEMİZ ÇOK OLUMLU VE İYİ GEÇTİ"

Pervin Buldan, Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye yaptığı açıklamada yeni sürece ilişkin mesajlar verdi. Öcalan’la görüşmelerinin “çok olumlu ve iyi” geçtiğini vurgulayan Buldan, yeni yılın ilk günlerinde nasıl bir süreç izleneceğini şöyle anlattı:

İŞTE DEM PARTİ'NİN YENİ HAMLESİ

“Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız.”

"BİR DÖNEMİ DAHA HEBA ETMEMEK GEREKİYOR"

Buldan, siyasi partilerden sürece katkı gelip gelmeyeceğine ilişkin beklentisini şöyle paylaştı:

“Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. (2013-2015 yılları arasında yaptığımız çözüm süreci görüşmeleri) Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları.”