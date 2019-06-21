Öcalan Mektubu HDP Seçmeninin Oyunu Etkiler mi?

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde özellikle Türkiye’nin batısındaki şehirlerde AKP-MHP bloğunun oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın büyük kayba uğramasında HDP’nin ‘doğuda kazan batıda kaybettir’ stratejisinin rolü büyüktü. 2014-2019 arasında AKP ya da MHP’nin elinde olan Mersin, Adana, Antalya, Ankara gibi büyükşehirler Millet İttifakı adayları tarafından kazanılırken İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu, seçimi burun farkıyla Binali Yıldırım’ın önünde bitirdi. HDP, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde bu kez açıkça CHP adayını destekleyeceği açıklamasının ardından seçimlere iki gün kala İmralı’da cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubu tartışma yarattı. Öcalan’ın kaleme aldığı mektupta ‘‘HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifak’ın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir’’ şeklindeki ifadesi HDP seçmenini sandığa gitmekten alıkoyabilir mi?

Prof. Yeğen: ‘‘ Öcalan’ın açıkça Yıldırım’ı işaret etmemesi HDP yönetimini pozisyonunu koruma imkanı sağladı’’ İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Mesut Yeğen, mektubun mahiyetinin kısmen zamanlamasının da tamamen seçim öncesinde AKP lehine bir müdahale olduğunu ifade ediyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Yeğen, ‘‘Bu metin Öcalan’ın HDP’nin pozisyonuna kafasının yatmadığını gösteriyor. Bu pozisyon aylardır devam ediyor. Belki eleştiri olmasa da tarafsız kalma önerisi ortada. Mektubun zamanlaması AKP lehine olsa da murad edilenin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Elbette daha önce AK Parti’ye oy vermiş ama geçen seçimde sandığa gitmemiş bir kısım Kürt seçmeni sandığa götürür lakin yıllardır HDP’ye oy veren ve İmamoğlu’na oy verme eğiliminde olan seçmeni oy vermekten caydırır mı? Bence devlet bu konuda ümitvar olmamalı. Fakat bu devletin ne kadar çaresiz kaldığına da gösteriyor. Aslında Öcalan’ın bu mektubu bir genel seçim ya da yerel seçimler öncesi olsa ‘Kürt seçmenlerin tercihini hiç etkilemez’ denilemezdi. Ama İstanbul’daki Kürt seçmende AK Parti’ye dair bir farkındalık oluşmuş durumda. Üstelik Öcalan’ın bu mesajını topluma aktarma görevi bulunan HDP eski pozisyonunu koruyacağını açıkladı. Aslında Öcalan’ın açıkça AK Parti adayını işaret etmemesi de HDP yönetimine bu imkanı sağladı. HDP bu mesajı taşıma işini yapmayacaksa bu görev hükümet yanlısı medyaya kalacak. HDP’li seçmen, Kürt seçmen o medyaya kıymet verir mi? Ben pek sanmıyorum’’ dedi.

‘‘Kürt hareketinde bir yarılma, çatlama yaratma peşine düşülmüş olabilir’’ AKP adayı Binali Yıldırım’ın lehine rol oynaması beklenen mektubun iktidar partisinin Cumhur İttifakı’ndaki ortağının seçmen tabanında rahatsızlık yaratma ihtimaline dikkat çeken Prof. Yeğen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün katıldığı NTV yayınında ‘‘Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var. Demirtaş’a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar’’ demesinin seçim sonrasına dair bir strateji olduğu görüşünü savunuyor. ‘‘Bu mesajın bu saatte ‘kör gözüm kör parmağına’ şeklinde ortaya çıkması AK Parti tabanındaki milliyetçi tabanda nasıl aksedecek? Daha da önemlisi Cumhur İttifakı’ndaki ortağı nasıl reaksiyon gösterecek? Sandıklar açıldığında iktidar partisinin hiç beklemediği bir tablo ortaya çıkabilir. Bunun gündeme gelmesi seçimin büyük bir farkla kaybedilme ihtimalini de ortadan kaldırma amacı içeriyor olabilir. Lakin seçim sonrasında Suriye, Irak ve ABD ile ilişkilerde yeni bir mevzilenme oluşacağa benziyor. Kürt hareketini, Öcalan üzerinden yanına çekmeye çalışacak olabilirler. Orada bir kafa karışıklığı, yarılma, çatlama yaratma peşine düşülecekmiş gibi görülüyor.’’

Eyüp Burç: ‘‘ Hedef Kürt seçmenin kafasını karıştırmak ama bu plan tutmaz’’ Kürt siyasetini yıllardır yakından izleyen gazeteci Eyüp Burç da Öcalan’ın mektubunun HDP’nin çizdiği stratejinin dışında olmadığı görüşünde. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Burç, ‘‘Öcalan, stratejik çerçevede hareket eder. Söylediklerine HDP’nin ‘Demokratik İttifak’, ‘demokratik güçler’ ifadelerinin tekrarıdır. HDP mevcut otoriter sistemin antidemokratik uygulamalarının kırılması amacıyla ‘Kürt illerinde kazan Batı’da kaybettir’ stratejisi ile mevcut iktidar bloğuna kaybettirdi. Bundan sonra da 24 Haziran itibariye Türkiye’nin ihtiyacı olan ‘demokratik güç birliği’nin önünü açmak istiyor. Öcalan’ın mektubunda dile getirdiği strateji de bununla çelişmiyor. Anti demokratik tutum sahibi blok, Kürtlerin kafasını karıştırmak ve Kürtlerin sandığa gitmemesini sağlamak istiyor. ‘Bana oy verin yerine İmamoğlu’na oy vermeyin’ taktiği uygulanıyor. Temel dert bu ama Kürt seçmen, Öcalan’ın mektubunu asla ve asla iktidarın bloğunun tarif ettiği biçimde anlamayacaktır. Kürt seçmen, kayyumları unutur mu? Afrin’i, yerle bir edilen şehirlerini, cezaevindeki genel başkanlarını unutur mu? Bence unutmaz. Bu plan tutmaz. İktidar bir taraftan Demirtaş ile Öcalan’ı da karşı karşıya getirmek istiyor. Ama bu da tutmaz’’ dedi.