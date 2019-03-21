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Öcalan, Saadet’e oy istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması ilgi görmezken kutlamalara katılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, isim vermeden Saadet Partisi için oy istedi.

Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması ilgi görmezken kutlamalara katılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, isim vermeden Saadet Partisi için oy istedi. Öcalan, "Urfa’da adayımız olmadığı için, oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz” diye konuştu.
HDP ve DBP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları, Şanlıurfa’da 11 Nisan Stadyumun önündeki boş alanda düzenlendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından kutlamalar, konserler ve çekilen halaylarla devam etti. İlginin beklenenin altında kaldığı kutlamalarda polisler de yoğun güvenlik önlemi alarak alana girenlerin üzerlerinde arama yaptı. Nevruz alanında terör örgütü PKK’nın renklerini simgeleyen bez parçaları ve broşürler nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.
“Oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz”
Nevruz alanında bir konuşma yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Nevruz’a katılanlardan oy pusulasındaki birinci partiye oy vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Biz bu şehirde olduğumuz süreçle 10 insanımız da kalsa Nevrozumuzu kutlayacağız. Bu parti barışın mücadelesini veriyor. Urfa’da oy pusulasında, HDP’nin ismi olmayan oy pusulalarında, halkımız gitsin oy pusulasında birinci sıradaki partinin adayına oyunu versin” diye konuştu.
Oy pusulasının ilk sıralamasında Saadet Partisi yer alıyor.

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi

Öcalan, Saadet’e oy istedi
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